ألغيت رحلتها في اللحظات الأخيرة وحصلت على تعويض كبير

دبي ـ يعتبر إلغاء الرحلة الجوية في آخر لحظة واحدة من أكثر التجارب المحبطة للمسافرين، ولكن ما حدث لسارة بيرشال وعائلتها كان يعني شيئا آخر، حيث استطاع محامي العائلة الفوز بتعويض عن إلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن تقضي فيها العائلة عطلتها.

وأوضحت السيدة البالغة من العمر “37 عاما” وأم لطفلين هما هاري عشرة أعوام، ومايلز تسعة أعوام، أنه كان من المقرر أن تطير بصحبة عائلتها من مانشستر إلى دبي في 4 أغسطس من العام الماضي، ولكن في الليلة السابقة للسفر، شاهدت محامية الأسرة سارة الأخبار التي تتحدث عن تحطم طائرة تابعة للإمارات أثناء هبوطها في دبي، واكتشفت في وقت لاحق أنه ألغيت رحلة العائلة.

وعرضت الإمارات رحلة بديلة بعد ثمانية أيام، وهو الوقت الذي كان يتوجب فيه على الزوجان العودة إلى العمل، وهو ما يعني أن العائلة قد فقدت عطلة طال انتظارها، ويحق لهم التعويض بموجب اللائحة الأوروبية رقم 261 لعام 2004.

وأضافت المحامية أنها حضرت إلى المحكمة واستمرت 90 دقيقة تتحدث عن ما حدث للعائلة، حتى فازت بتعويض قيمته 506 ألف جنيه استرليني لكل فرد.