استخراج 915 عملة معدينة من معدة سلحفاة بحرية

لندن ـ أجري أطباء بيطريون من تايلاند، عملية جراحية استغرقت 7س اعات هي الأولي من نوعها في العالم ، حيث قاموا بأستخراج نحو 915 عملة معدنية من بطن سلحفاة بحرية تعيش في محمية بمدينة سريراتشا في إقليم تشونبوري شرقي العاصمة بانكوك .

حيث ظلت السلحفاه تبلع العملات التي تلقى في بركتها طلباً للحظ السعيد، ما حدّ في نهاية المطاف من قدرتها على الحركة ، وأزيلت 5 كيلوغرامات من العملات والأشياء الأخرى من بطن السلحفاة البحرية التي تبلغ من العمر 25 عاماً، وأطلق عليها اسم (أومسين) أي “حصالة” باللغة التايلاندية. أما السلحفاة نفسها فتزن 59 كيلوغراماً.

وأضافت نانتاريكا تشانسو، من كلية العلوم البيطرية بجامعة “تشولالونجكورن”: “نعتقد أنّنا بحاجة إلى نحو شهر لضمان أنّها ستتعافى تماماً”، مضيفة أنّ “السلحفاة ستحتاج بعد ذلك إلى 6 أشهر أخرى من العلاج الطبيعي”.