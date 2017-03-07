نجم بايرن ميوينخ مولر: سأصبح أفضل صانع أهداف في أسوأ حالاتي

ميونخ ـ قلل توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، من أهمية ندرة أهدافه مع الفريق البافاري هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة أرسنال، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال مولر، 27 عامًا، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، “الأمر أكثر من مجرد 11 لاعبًا ينتمون لفريق الكرة، أنا أرى نفسي في وضع يمكنني من صنع الأشياء الحاسمة للفريق والنادي هذا الموسم”.

وأضاف الدولي الألماني “بالتأكيد كانت هناك فترات أكثر نجاحًا، ولكن هناك بعض الأمور التي يتوجب عليك رؤيتها بمنظور مختلف”.

وأردف “إن سارت الأمور معي على نحو سيء هذا الموسم، فسأصبح في النهاية، أفضل صانع أهداف في البوندسليجا”.

وتابع “بالنسبة لنا كفريق واحد، يجب أن نركز على أهدافنا أكثر من الحديث عن 11 لاعبًا ينتمون لفريق كرة قدم، فعندما نفوز بالبطولات في النهاية سيكون شعورنا جيدًا”.

وسجل مولر هدفا وحيدا في 20 مباراة لعبها مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم، إلا أنه صنع 10 أهداف.