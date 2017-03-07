جماهير نابولي تربك استعدادات ريال مدريد لموقعة “سان باولو”

روما ـ قالت تقارير صحفاية إيطالية إن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قرر إلغاء التدريب الصباحي للميرنجي اليوم، الثلاثاء، قبل مواجهة نابولي الليلة، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بسبب الجماهير.

وحقق ريال مدريد الفوز على نابولي بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، أن زيدان عقد جلسة مع لاعبيه لمناقشة الأمور التكتيكية في فندق “بلازو كاراتشولو” الذي يقيم فيه الفريق الإسباني.

وأضافت أن زيدان قرر إلغاء التدريبات الصباحية خوفا من أن تحاط حافلة الفريق من قبل مشجعي نابولي في رحلة ستمتد 11 كيلو مترا حتى الملعب، ما قد يسبب التأخير والضغط على لاعبي الميرنجي قبل ساعات من المباراة التي يستضيفها ملعب “سان باولو”.