ايران تقرر عدم منح تأشيرات دخول للأمريكيين في اطار المعاملة بالمثل

طهران - أ ف ب – قررت ايران الثلاثاء، الاستمرار في مبدأ المعاملة بالمثل بعدم منح تأشيرات دخول للامريكيين وذلك بعد المرسوم الجديد للرئيس دونالد ترامب الذي يمنع لمدة 90 يوماً مواطني ستة بلدان مسلمة بينها ايران، من دخول الولايات المتحدة.

وقال مجيد تخت-روانشي نائب وزير الخارجية الايراني، بحسب وكالة ايسنا، “ان قرارنا السابق الصادر بعد مرسوم ترامب الاول لا يزال سارياً. ولا حاجة لأن نتخذ قراراً جديداً”.

وكانت ايران وصفت في نهاية كانون الثاني/يناير 2017 المرسوم السابق لترامب بأنه “مهين” و”مخجل” وقررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد منح تأشيرات دخول للمواطينن الامريكيين.

ووقع ترامب الاثنين مرسوماً جديداً يمنع لمدة 90 يوماً مواطني ستة دول اسلامية الدخول الى الولايات المتحدة، وهو صيغة معدلة لمرسوم اول في كانون الثاني/يناير من اجل تفادي عقبة القضاء والاستنكار العالمي الذي اثاره المرسوم الاول.

وبين التعديلات الاساسية مقارنة بالمرسوم الاول الذي عطله القضاء، استثناء مواطني العراق من لائحة الممنوعين، وايضاً المقيمين بشكل دائم (اصحاب البطاقات الخضراء) اضافة الى اصحاب التأشيرات.

ويعيش في الولايات المتحدة اكثر من مليون ايراني وزارها نحو 35 الف ايراني في 2015.

ومنذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير 2017، تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما اثر الثورة الاسلامية في ايران في 1979 واحتلال السفارة الامريكية في طهران.