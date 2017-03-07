العراق يدعو الى مراجعة قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية

القاهرة- أ ف ب – دعا وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الثلاثاء، الدول الاعضاء في الجامعة العربية الى مراجعة قرارها بتعليق عضوية سوريا في الجامعة.

وقال الجعفري في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية نصف السنوية لمجلس وزراء الخارجية العرب، ان “العراق يدعو اشقاءه العرب الى مراجعة قراره السابق بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية”.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، بعد بضعة اشهر من اندلاع الاحتجاجات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لرفض دمشق آنذاك خظة عربية لتسوية الازمة.

واعتبر الجعفري ان “الخلافات مدعاة للحوار وليس للقطيعة” في اشارة الى وجود خلافات بين دول عربية عدة والنظام السوري.

ويدخل النزاع السوري في 14 اذار/مارس عامه السابع. واسفر عن مقتل اكثر من 310 آلاف شخص وشرد الملايين.