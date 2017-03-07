الجيش العراقي: نخوض “معارك شرسة” في الشوارع والأزقة الضيقة غربي الموصل

العراق - الأناضول – أعلنت قيادة العمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع العراقية) الثلاثاء إن قواتها تخوض “معارك شرسة” ضد مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” في الشوراع والأزقة الضيقة بالجانب الغربي لمدينة الموصل شمالي البلاد.

واقتحمت قوات مشتركة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والشرطة الإتحادية والرد السريع، الأحد الماضي، أحياء “الدواسة” و”تل الرمان” و”الدندان” و”الصمود”، وتمكنت من تحرير الحي الأخير، واستعادت مباني مجلس المحافظة والمحافظة بوسط الجانب الغربي للموصل.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، إن “قواتنا تخوض معارك شرسة ضد تنظيم داعش الارهابي. المعارك حالياً تدور بين الشوارع والازقة الضيقة في الجانب الغربي للموصل”.

وأشار رسول إلى أن “هناك انهياراً لتنظيم داعش الإرهابي في الأحياء التي تقدمت إليها القوات الأمنية، وهناك تنسيق عالي المستوى بين القطعات المختلفة التي تتولى إدارة المعارك”.

من جانبه، قال الرائد محمد حميد الصياد في قوات جهاز الشرطة الاتحادية، إن قوة خاصة مشتركة من (جهاز الشرطة الاتحادية والرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب) مسنودة بغطاء جوي لطيران التحالف مدعومة بفرق الجهد الهندسي تقوم بإتمام عملية تطهير الموقع القديم لمجلس المحافظة بالكامل والمواقع المحيطة به؛ بسبب أن الموقع كبير جداً ويضم عشرات الأروقة، وقد يكون عناصر من التنظيم مختبئين فيه أو فخخوا أقسام منه أو عملوا فخاخ وأنفاق لاستخادمها في ضرب القوات واستنزافها.

وأضاف أن القوات لم تتكبد خسائر مادية أو بشرية تذكر خلال مهمة تحرير مبنى مجلس محافظة نينوى خلال الساعات القليلة الماضية، فيما بلغت خسائر التنظيم 7 قتلى.

ومنذ 19 شهر فبراير/شباط الجاري، تقاتل القوات العراقية “الدولة” لاستعادة الجانب الغربي من الموصل، مركز محافظة نينوى، بعد أن أعلنت، في 24 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، استعادة الجانب الشرقي، ضمن عملية عسكرية بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.