يلدريم: اختيار حلفاء تركيا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية شريكاً أمر مؤسف

أنقرة – رويترز – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء، إن من المؤسف اختيار حلفاء تركيا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية شريكاً في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأدلى يلدريم بالتصريحات في الوقت الذي اجتمع فيه رؤساء أركان الجيش في تركيا والولايات المتحدة وروسيا في إقليم أنطاليا في جنوب تركيا لبحث الأمن الإقليمي خاصة في سوريا والعراق.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يرفع السلاح في وجه الدولة التركية.