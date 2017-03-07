طعن إسرائيلي جنوبي القدس

القدس - الأناضول – قالت الشرطة الإسرائيلية، إن فلسطينياً طعن الثلاثاء، إسرائيلياً في جنوبي مدينة القدس، قبل أن يغادر المكان.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، إن الشرطة تلقت إخطاراً عن إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة طعنه بسكين.

وأضافت إن الإسرائيلي كان أقلّ بسيارته فلسطينياً من منطقة الولجة، جنوبي القدس، والذي قام لاحقاً بطعنه والفرار من المكان.

وتابعت السمري إن أعمال البحث جارية عن الفلسطيني دون أن تكشف عن هويته، بعد أن ذكرت أن قرارا صدر من الرقابة الإسرائيلية بالتعتيم الإعلامي عليه.

وأشارت السمري إلى أن الشرطة “تواصل تحقيقاتها بكافة التفاصيل بما يشمل شبهات العملية الإرهابية المعادية”.