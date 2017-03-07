تركيا تسمح لقائد المقاتلة السورية بالاتصال بعائلته

هطاي - الأناضول – سمحت السلطات التركية لقائد المقاتلة السورية التي سقطت السبت الماضي، بالاتصال بعائلته من مكان تلقيه العلاج في المستشفي الحكومي بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وخلال الاتصال، أعلم العقيد طيار، محمد صوفان (56 عاماً)، عائلته أن وضعه الصحي جيد، طالباً منهم عدم القلق بشأنه.

وخضع صوفان الإثنين، لعملية جراحية ناجحة، بسبب كسر في عموده الفقري، ووضعه الصحي مستقر، ولا يزال يتلقى العلاج.

وفجر الأحد الماضي، عثرت السلطات التركية على قائد المقاتلة التابعة للنظام السوري، الذي قفز منها قبل أن تتحطم بريف قضاء أنطاكيا في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وفي إفادته للجهات المختصة، قال صوفان، إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية (غرب سوريا) لقصف مواقع في محافظة إدلب، لكن طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط في الأراضي التركية.

ومشى الطيار نحو 500 متر في منطقة الأحراش، بعد قفزه من المظلة.