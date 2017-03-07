الفلبين.. مقتل 32 من مسلحي “أبو سياف” إثراشتباكات عنيفة

مانيلا- الأناضول- أعلن الجيش الفلبيني، الثلاثاء، مقتل 32 من مسلحي جماعة “أبو سياف” بعد اشتباكات عنيفة دامت لأيام في الجنوب المضطرب.

وقال العقيد سيريليتو سوبيجانا، قائد فرقة العمل المشتركة في “سولو”، في تصريح صحفي، إن الجيش حقق نجاحًا كبيرًا خلال الحملات العسكرية المكثفة، التي شنها على معاقل جماعة “أبو سياف” في المحافظات الجنوبية، ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف المسؤول “إننا نواصل معركتنا ضد الإرهاب، لاسيما في المحافظات الجنوبية”.

وتابع قائلًا إن “المواجهات الأربعة الأخيرة، أسفرت عن مقتل 32 مسلحًا، وإصابة 22 آخرين”.

وأوضح أنه “تم إلقاء القبض على حوالي 50 من قطاع الطرق، واستعادة الكثير من الأسلحة النارية المتقدمة، فضًلا عن تطهير العديد من المناطق الجنوبية من المسلحين”.

وتتبنى جماعة أبو سياف، التي أسسها منشقون عن الجبهة الوطنية لتحرير مورو، العمل المسلح منذ 1991، لإقامة ما تسميها “دولة إسلامية مستقلة”، في مناطق مينداناو الغربية، وسولو، جنوبي الفلبين.

وأعلنت جماعة أبو سياف سابقًا ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، الأمر الذي أثار مخاوف حيال مصير عملية السلام بين النظام، وجبهة تحرير “مورو” الإسلامية، كبرى التنظيمات التي تمثل المسلمين في البلاد.

يذكر أن الحكومة والجبهة، وقعتا اتفاقاً إطارياً في 15 أكتوبر/ تشرين أول 2012، لإحلال سلام دائم في جزيرة “مينداناو” جنوبي الفلبين، ومن المتوقع أن يجري بموجب الاتفاق تغيير اسم الجزيرة إلى “بانجسامورو”، وإعلانها منطقة حكم ذاتي للمسلمين.

ويحظى اتفاق “مورو” ومانيلا بموافقة غالبية المسلمين في الفلبين.