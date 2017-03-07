النيابة العسكرية الإسرائيلية تطلب تشديد عقوبة السجن على جندي قتل فلسطينيا

القدس المحتلة- الأناضول- طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية، تشديد عقوبة السجن على جندي أدين بقتل فلسطيني العام الماضي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن النيابة العسكرية استأنفت على الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الشهر الماضي، على الجندي أليؤر أزاريا والقاضي بسجنه 18 شهرا.

وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت أزاريا بالقتل غير العمد للفلسطيني عبد الفتاح الشريف، بإطلاق النار على رأسه وهو جريح في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في شهر مارس/ آذار الماضي.

وطلبت النيابة العسكرية، الثلاثاء، من محكمة الاستئناف العسكرية تشديد العقوبة المفروضة على أزاريا.

وكانت النيابة العسكرية قد طلبت في الماضي من المحكمة إصدار عقوبة السجن ما بين 3-5 سنوات على الجندي الإسرائيلي.

وانتقد الفلسطينيون ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار الحكم واعتبروه “مخففا”.

وجاء الحكم في ذروة حملة سياسية واسعة، شارك فيها وزراء، تضامنا مع أزاريا تحولت لاحقا للمطالبة بالعفو عنه.

وكان من المقرر أن يبدأ أزاريا عقوبة السجن في الخامس من الشهر الجاري، ولكن تم إرجاء موعد بدء العقوبة إلى حين بت المحكمة في الاستئناف الذي قدمه أزاريا ضد الحكم الصادر بحقه.

وليس من الواضح متى ستصدر محكمة الاستئناف ردها النهائي على الاستئنافات المقدمة من أزاريا ومن النيابة العسكرية.