قتلى وجرحى من الحوثيين بغارتين للتحالف شرقي صنعاء

صنعاء- د ب أ- شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية الثلاثاء، غارتين جويتين استهدفتا تعزيزات عسكرية لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثية شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولم يذكر المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رقما محددا لحصيلة الضحايا، أو مزيد من المعلومات.

من جهة أخرى ذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري الموالي لهادي في صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن طيران التحالف شن غارتين جويتين على مواقع للحوثيين في مطار تعز الدولي بمنطقة الحوبان شرقي المحافظة، دون ذكر ما إذا كان القصف الجوي قد أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه.