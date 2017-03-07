إصابة خمسة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله- الأناضول- أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات بين طلبة من جامعة بيرزيت، وقوة عسكرية إسرائيلية أمام سجن “عوفر” الإسرائيلي غربي مدينة رام الله.

وقال مراسل الأناضول، إن مواجهات اندلعت عقب تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة نظمها طلبة من جامعة بيرزيت القريبة من رام الله بالضفة الغربية، رفضا لاعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من زملائهم مؤخرا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجيش أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، واعتقل اثنين لم تعرف هويتهما بعد.

وقال مسعفون ميدانيون أنهم قدموا الإسعاف الأولي ميدانيا لخمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات اختناق.