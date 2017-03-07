الجيش الروسي: إعلان وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية في سوريا

موسكو- أ ف ب- افاد الجيش الروسي الثلاثاء في بيان انه تم إعلان وقف لاطلاق النار حتى 20 آذار/ مارس في الغوطة الشرقية التي تعد من معاقل المعارضة المسلحة في سوريا شرق العاصمة دمشق.

واوضح البيان “تم اعلان وقف اطلاق نار اعتبارا من الساعة 00,01 بالتوقيت المحلي من يوم 6 آذار/ مارس حتى الساعة 23,59 بالتوقيت المحلي من يوم 20 آذار/ مارس في الغوطة الشرقية” مضيفا انه لم يسجل “أي خرق” للاتفاق حتى الان.

من جهته، اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ان قصفا استهدف مدن دوما وحرستا في الغوطة الشرقية، وعدة أحياء خاضعة لسيطرة الفصائل في شرق دمشق.

في الوقت نفسه، قال مصدر رفيع المستوى لصحيفة “الوطن”، المقربة من الحكومة السورية، انه ليس هناك “اي معلومات” حول اتفاق محتمل للهدنة في الغوطة الشرقية والضواحي الأخرى في شرق العاصمة السورية.

والغوطة الشرقية معقل جيش الاسلام خصوصا، أبرز مجموعة معارضة في تلك المنطقة. ومنذ أشهر عدة، تتعرض المنطقة لقصف من الجيش السوري.