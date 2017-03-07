السورية جيني إسبر تجري عملية جراحية خلال أيام

دبي ـ تستعد الفنانة السورية جيني إسبر للخضوع لمشرط الجراح، حيث تجري عملية جراحية في كتفها يوم 8 اذار/مارس المقبل.

جيني التي كانت قد تعرضت لحادث سير تشرين الأول/أكتوبر الماضي يُعرض لها حالياً مسلسل “الرابوص” عبر شاشة أبو ظبي، وهو عمل درامي رعب أول من نوعه في الوطن العربي، من تأليف سعيد حناوي وإخراج إياد نحاس، وإنتاج شركة “زوى”، ويتطرق العمل إلى قصص وحكايات تتعلق بالأشباح والجن.

من ناحية أخرى، انتهت جيني من تصوير مسلسلها الجديد “قصص عابرة”، كما أنها شاركت في العمل المنتظر عرضه قريباً “شبابيك” في حلقة واحدة، وهو عبارة عن حلقات منفصلة من إخراج سامر برقاوي.