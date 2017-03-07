ميرفت أمين تتعرض لعملية نصب

القاهرة ـ تعرضت الفنانة المصرية ميرفت أمين، لعملية نصب كبيرة، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه طرح فيلمها الجديد “ممنوع الإقتراب أو التصوير”.

ميرفت أمين لم تتقاض أجرها كاملًا عن الفيلم إلى الآن ودخلت في خلاف مع الجهة المنتجة للفيلم، كما أن الفنانة يسرا اللوزي، والفنان بيومي فؤاد، وإيمان السيد، وطارق الأبياري، والذين يشاركون في البطولة لم يحصلوا على باقي مستحقاتهم المالية.

ويحاول الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حل هذه الأزمة من خلال التواصل مع جهة الإنتاج لدفع الأجور كاملة للأبطال، وقامت النقابة بمنع التصاريح الكاملة لعرض الفيلم غا في حالة سداد مستحقات الأبطال.

“ممنوع الإقتراب أو التصوير” تأليف وإخراج روماني سعد، منتج فني أحمد السيد، ويشارك فى بطولته ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وبيومى فؤاد، ورانيا يوسف، ومحمد مهران، نور قدرى، طارق الإبيارى، إيمان السيد، ياسر الطوبجى، رشا الخطيب، زكى فطين عبدالوهاب.