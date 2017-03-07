مٌغترب هندي في الامارات… نام مديوناً واستيقظ مليونيراً

دبي ـ عقب 9 سنوات من من العمل الشاق بدولة الامارات العربية المتحدة، فاز المغترب الهندي سريراج كريشنان بمبلغ ضخم قدره 7 ملايين درهم في سحب مسابقة تذكرة أبوظبي الكبرى” Abu Dhabi Big Ticket Draw “التي أُعلنت نتيجتها في أبوظبي.

وقال كريشنان (33 عاماً)، الذي يعمل منسق شحن “لقد أصبت بالصدمة عندما جاءني اتصال هاتفي من منظمي المسابقة، وما زلت لا أستطيع أن أصدق ذلك”.

وأضاف “أنا اقتنعت الآن أن رقم الحظ بالنسبة لي هو 44698″، في إشارة إلى رقم تذكرته.

وعلى الرغم من أن كرشينان، الذي يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 9 سنوات، من المشترين بشكل دائم للتذكرة الكبرى إلا أنه لم يفز بها من قبل.

وأوضح، وهو الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 6 آلاف درهم، أنه عندما اشترى التذكرة هذه المرة قرر أن تكون آخر محاولة بالنسبة له، ولكن بعد فوزه بها أكد أنها لن تكون الأخيرة.

وذكر كريشنان أن أول شيء يريد فعله بالمبلغ الذي فاز به هو سداد القروض المستحقة على منزله في الهند.

وأكد كريشنان وزوجته، التي تعمل مساعد إداري في شركة خاصة، أنهما يريدان الاستمرار في العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفان “لماذا نغادر هذا البلد الذي حالفنا فيه الحظ؟”.