وزير الخارجية العراقي يطالب بعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية

القاهرة ـ د ب أ – طالب وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، بعودة الجمهورية السورية لشغل مقعدها في مجلس الجامعة ومشاركة الوفود السورية في الاجتماعات.

وأكد الجعفري في تصريحات له ، علي هامش الاجتماع الوزاري العربي، ان مشاركة سوريا وعودتها للجامعة يعمل علي مساعدة الشيوخ والأطفال والنساء في مواجهة التحديات التي يواجهونها .

وانتقد الجعفري خلو مقعد سورية بالجامعة ودعا إلى ضرورة اعادة النظر من قبل الدول الأعضاء في تعليق عضويتها وان تكون بين أشقائها.