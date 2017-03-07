عشرات يتظاهرون في مصر بعد تعديل آلية توزيع الخبز المدعوم

القاهرة ـ أ ف ب ـ تظاهرات عشرات المصريين الثلاثاء احتجاجا على عدم تمكنهم من الحصول على حصصهم من الخبز المدعوم بعد تعديل في آلية توزيعه، حسبما قال مسؤولون امنيون.

وتاتي هذه التظاهرات المحدودة اثر قرار من وزارة التموين بحفظ كميات الخبز المدعوم الذي يتم توزيعه بالبطاقات الورقية في حين حصل حاملو البطاقات الالكترونية الممغنطة على حصصهم، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

وتم احلال البطاقات الالكترونية محل الورقية منذ اكثر من عامين لكن العديد من المواطنين مازالوا يستخدمون البطاقات الورقية القديمة للحصول على السلع المدعومة وبينها الخبز.

وقررت وزارة التموين احلال البطاقات الالكترونية محل الورقية لتتمكن من مراقبة استخدامات الدقيق المدعوم والتأكد من تخصيصه لانتاج الخبز المدعوم وليس في مخبوزات اخرى غير مدعومة.

وجرت التظاهرات في الاسكندرية وكفر الشيخ (دلتا النيل) وفي محافظتي المنيا واسيوط بصعيد مصر، بحسب مسؤولين امنيين محليين طلبوا عدم الافصاح عن هوياتهم لانهم غير مخولين التحدث الى الصحافة.

وفي الاسكندرية، رفع المتظاهرون الغاضبون بطاقاتهم الورقية اثناء تجمعهم امام فرع وزارة التموين في حي اللبان بوسط المدينة، وفق مصور من فرانس برس.

ورفض مسؤولو وزارة التموين التعليق على الفور.