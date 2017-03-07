ويكيليكس ينشر قرابة 8 آلاف وثيقة يقول إنها لـ”CIA”.. والوكالة ترفض التعليق

واشنطن – الأناضول : نشر موقع ويكيليكس، اليوم الثلاثاء، قرابة 8 آلاف وثيقة قال إنها تعود لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” وتتعلق بعمليات قرصنة إلكترونية قامت بها، فيما رفضت الوكالة تأكيد أو نفي صحة الوثائق.

وكشف الموقع عن وثائق قال إنها تتعلق ببرنامج المخابرات الأمريكية للقرصنة، احتوت على عدد من البرامج والتطبيقات المتعلقة بـ”القرصنة” على الهواتف النقالة والحواسيب وأجهزة التلقاز المرتبطة بالإنترنت.

وطبقاً لويكيليكس، فإن عددد الوثائق المسربة بلغ 7 آلاف و 818 صفحة انترنت مع 943 ملحقاً.

وأشار الموقع الإلكتروني الشهير إلى أن الوثائق شملت تطبيقات يمكن من خلالها القرصنة على هواتف “آبل ايفون”، و”آندرويد”، و”مايكروسوفت ويندوز″ و”أجهزة سامسونخ” التلفزيونية قبل أن يتم تشفيرها.

ولم يكشف ويكيليكس عن هوية من زوده بهذه الوثائق التي تعود للفترة ما بين عامي 2013-2016، واكتفى بالقول إن من سربها شخصاً كان من بين عدد من القراصنة السابقين والمتعاقدين مع الحكومة الأمريكية، ممن قاموا بنشر تفاصيل عن برنامج وكالة المخابرات المركزية المتعلق بالإنترنت “دون إذن”.

من جهته، رفض المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية جوناثان ليو، تأكيد أو نفي صحة المعلومات الموجودة في الوثائق.

وقال في رسالة لمراسل وكالة الأناضول عبر البريد الإلكتروني: “نحن لانعلق على مصداقية أو محتويات وثائق استخبارية مزعومة”.