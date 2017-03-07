﻿الجزائر: انتهاء الفصل في قوائم مرشحي الانتخابات البرلمانية وتململ وسط الأحزاب السياسية

الجزائر – «القدس العربي»: فصلت الأحزاب السياسية الجزائرية في قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في الرابع من أيار/مايو، لتتحول هذه العملية الإجرائية إلى حدث سياسي تترقبه وسائل الإعلام، وكأن الأمر يتعلق بضمان مقعد في البرلمان، وليس مجرد حجز مكان في قائمة انتخابية.

وكان مدير التنظيم والحريات العامة بالنيابة في وزارة الداخلية لخضر عمارة قد أكد في تصريحات صحافية أن الداخلية استلمت 1088 ملفاً، بينها 1023 قائمة على المستوى المحلي، و65 قائمة تخص الجالية المقيمة في الخارج، وأن 796 قائمة تم إيداعها باسم الأحزاب السياسية، و128 قائمة باسم التحالفات الحزبية، و164 قائمة للمستقلين.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية تمت في ظروف حسنة على مستوى كل مناطق البلاد وفي الخارج، مشيرا إلى أن الأحزاب أودعت القوائم الخاصة بها في الموعد المحدد قانونا، ومنحت وصل استلام لكل الذين سلموا ملفات الترشح.

وشهدت الأيام الماضية أخذاً ورداً بخصوص قوائم المرشحين، خاصة بالنسبة للأحزاب الكبيرة، وخاصة على مستوى العاصمة، والتي شهدت صراعات عدة، ولعل كل الأنظار كانت موجهة منذ بداية عملية تحضير القوائم إلى حزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) الذي شهد معارك للتموقع في القوائم الخاصة بالانتخابات، خاصة أن حجز مكان في المراكز الأولى لقوائم الحزب يعني ضمان مقعد في البرلمان بنسبة تقارب ال90 ٪، وهو ما أشعل نار حرب استعملت فيها كل الوسائل، بدليل أن أسماء ذكرت في قوائم معينة، ثم وجدت نفسها خارج تلك القوائم في آخر لحظة، فضلاً عن ما تردد قبل أيام عن ترشح جماعي لوزراء الحكومة الحالية في قوائم الحزب، وهو ما ثبت أنه غير صحيح، بداية برئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي قرر بعد أخذ ورد عدم الترشح، بعد أن رفضت الرئاسة منحه الضوء الأخضر، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من الوزراء الذين فضلوا عدم دخول المعترك الانتخابي، فيما ترشح وزراء آخرون مثل وزير النقل بوجمعة طلعي الذي سيقود قائمة حزب الأغلبية في مدينة عنابة (600 كيلومتر شرق العاصمة) ولعل الجدل الذي كان قائما يخص قائمة الحزب في العاصمة، التي كانت تستقطب كل الاهتمام، لأنه عادة من يقود هذه القائمة هو من يتولى رئاسة البرلمان بعد انتخابه، وبعد أن راجت أسماء مختلفة لقيادة قائمة الحزب في العاصمة، بداية برئيس الوزراء عبد المالك سلال، ثم رئيس مجلس الشعب الحالي العربي ولد خليفة، وحتى عمار سعداني أمين عام الحزب السابق، الذي تنبأ الكثير من أنصاره الذين لم يتجرعوا مرارة رحيله بعودته من باب رئاسة البرلمان، لكن الجميع فوجئ بأن سيد أحمد فروخي وزير الفلاحة السابق هو من سيقود قائمة الحزب العتيد في العاصمة. كما أن إحدى مفاجآت قوائم حزب الأغلبية كانت إبعاد الصحافيين الذين كانوا راغبين في الترشح ضمن قوائمه، وكذا استبعاد عدد من الأسماء التي كانت محسوبة على الأمين العام السابق عمار سعداني، فيما نجح آخرون من المقصلة في آخر لحظة، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لرجل الأعمال محمد جميعي الذي استبعد من قائمة الجبهة في مدينة تبسة، قبل أن يقلب الطاولة في آخر لحظة ويترأس القائمة وسط دهشة الكثيرين ممن اعتبروا أنه انتهى، وهو ما تسبب في حالة استياء وتنديدات وتهديدات بالاستقالة.

ولم يسلم الإسلاميون أيضاً من الصراعات حول القوائم، وفي مقدمة الأحزاب التي شهدت صراعاً حول المسألة، حركة مجتمع السلم ( إخوان) فقد عاش الحزب صراعاً صامتاً طوال أيام بسبب قائمة العاصمة، فالمكتب الولائي للعاصمة اختار القيادي ياسر عرفات قانة لقيادة قائمة الحركة في العاصمة، وهو الخيار الذي رفضه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي أصر على استبعاد قانة بسبب خلاف شخصي قديم بينهما، وهو الأمر الذي نجح فيه مقري، وسط استياء داخل مكتب العاصمة، إذ هدد الكثير من أعضاء الحركة بالاستقالة، لكن قيادة الحركة أصرت على اختيار عبد المجيد مناصرة رئيس حزب التغيير لقيادة قائمة الحركة في العاصمة، في إطار التحالف بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.