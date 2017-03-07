﻿تعديلات أمريكية على خطة المعركة

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مصدر عسكري عراقي أن «الضباط الأمريكيين اعادوا، الجمعة، رسم خطة بديلة عن خطة القادة العراقيين بعد توقف مؤقت لمدة أربع وعشرين ساعة نتيجة مقاومة تنظيم الدولة الإسلامية وعدم النجاح في اختراق تحصيناته الدفاعية في أحياء الطيران والدندان والجوسق». وأضاف أن الأمريكيين «تداركوا الوضع الميداني بعد أن شهدت محاور عدة في الأسبوع الأول صعوبات كبيرة، كما قدمت بعض القطعات خسائر أدت إلى تراجعها، خاصة قوات الشرطة الاتحادية التي تراجعت عن مواقعها في حي المأمون إلى الحد الذي أصبحت القوات الأمريكية التي كانت خلف هذه القطعات في دائرة الخطر».

وحسب المصدر، فإن الأمريكيين «سحبوا جنودهم ومعداتهم ومدفعيتهم إلى قاعدة مؤقتة اقاموها في منطقة حمام العليل جنوب الموصل». وبين أن «الخطة الأمريكية الجديدة، ومنذ اليوم السابع من المعركة اثبتت تجاوزها لثغرات الخطة العراقية».

وأكد أن قوات من الفرقة الذهبية «نجحت في اختراق دفاعات التنظيم ووصلت بالفعل إلى رأس الجسر الرابع قبل أن تباشر بمساعدة الجهد الهندسي العراقي والأمريكي وبغطاء جوي مكثف من نصب جسر عائم لربط جانبي الموصل إلى جوار الجسر الرابع الذي قام التنظيم بتفجيره بشكل كامل بعد تعطيله من قبل طيران التحالف خلال معركة الجانب الشرقي في الشهر الماضي».

وشدد على القوات الأمنية «تقاتل في أكثر من محور على طول خطوط التماس مع مقاتلي التنظيم لارباكهم وتمكين قواتنا من اختراق الأحياء وتحريرها»، على حد قوله. وأشار إلى أن «نهاية الأسبوع الماضي شهد تعديلا إضافيا على الخطة الأمريكية لسحب الفرقة الذهبية من حي المامون إلى حي الطيران والجوسق والدندن والتمركز فيها لتكون هذه الأحياء المحاذية لنهر دجلة نقطة انطلاق للهجوم على الأحياء الأخرى».

هذه القوات، وفق المصدر، تتقدم «تحت غطاء جوي مستمر يوفره التحالف الدولي إضافة إلى تغطية نارية كثيفة من المدفعية العراقية المتمركزة على الضفة اليسرى لنهر دجلة». وسيدخل الجسر العائم بجوار الجسر الرابع الخدمة ويؤدي دوره في دعم القوات الأمنية في الجانب الغربي إنطلاقا من الجانب الشرقي المحرر، طبقاَ للمصدر العسكري.