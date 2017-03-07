﻿هيئة مغربية تعلن عن حملة لمناهضة التطبيع مع إسرائيل

الرباط – «القدس العربي»: أعلنت هيئة مغربية مقربة من جماعة العدل والاحسان، شبه محظورة واقوى الجماعات ذات المرجية الاسلامية في المغرب عن حملة لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة انها اطلقت حملة إعلامية واسعة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك استنكاراً «لكل أشكال التطبيع الذي تمارسه الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني المعلن منه وغير المعلن».

وأفادت بأن الحملة المذكورة والتي تحمل وسم وشعار «رصاص التطبيع تقتل»، ستمتد ما بين 06 إلى 16 من شهر اذار/ مارس الجاري وقالت إن الحملة المقامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تهدف إلى توعية كل فئات الشعب المغربي بمخاطر وتداعيات هذه الظاهرة المرفوضة، وتنمية حب القضية الفلسطينية عند المغاربة.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تشتمل على نشر أخبار وتقارير وصور ومعلومات عن خطورة التطبيع وطبيعة الكيان الصهيوني، وجرائمه ضد الأمة، وثقافته العدوانية التي لا تعترف بالآخر، وأساليبه الإرهابية في الاحتلال والطرد والقتل والهيمنة.