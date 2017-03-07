﻿عمر البرغوثي لـ «القدس العربي»: إن لحظتنا الجنوب افريقية تقترب بتسارع والقانون الإسرائيلي سيسهم في نمو حركة المقاطعة وليس العكس

رام الله – «القدس العربي»: صادق الكنيست «البرلمان» الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة في إسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل. ويمنح القانون الجديد وزير الداخلية صلاحية السماح بدخول شخص تم منعه بموجب هذا القانون. وصوت الى جانب القانون 46 نائبا مقابل 28 معارضا.

وقرر المعسكر الصهيوني المعارض فرض الطاعة الحزبية هذه المرة ضد القانون بعد ان كان قد سمح لنوابه بحرية التصويت خلال القراءة الأولى. وتم طرح هذا القانون من قبل بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي وروعي فولكمان من حزب «كلنا» كجزء من الصراع ضد حركة BDS.

وحسب القانون سيتم منع الدخول الى اسرائيل في حالتين: في حال كان المستهدف يدعو على الملأ الى فرض المقاطعة على اسرائيل، او في حال كان يمثل تنظيما يدعو الى المقاطعة. ويعتمد القانون الجديد على قانون تمت المصادقة عليه في 2011، ويعرف «المقاطعة على اسرائيل» بأنها مقاطعة شخص او منتج يرتبط بإسرائيل او بمنطقة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية، خاصة مناطق الضفة الغربية والمستوطنات.

ويشار الى أنه خلال النقاش على القانون في لجنة الداخلية في كانون الثاني/يناير الماضي، قرر أعضاء اللجنة رفض طلب ممثلة وزارة القضاء استثناء الفلسطينيين الذين يملكون تصريحا مؤقتا ويقيمون في اسرائيل، ومن بين هؤلاء من يقيمون فيها في إطار لم شمل العائلات.

وقال سموطريتش إن هذا القانون يعني أن «الشخص السليم الذي يحب من يحبونه ويكره من يكرهونه لا يقدم الوجنة الثانية». أما فوكلمان فقال إنه «يمكن الشعور بالفخر القومي وكذلك الايمان بحقوق الإنسان. يمكن الدفاع عن اسم وكرامة اسرائيل وهذا ليس عارا. هذا القانون يمثل حزب «كلنا» كحزب قومي اجتماعي يؤمن بالموازنة بين المفاخرة القومية وحقوق الإنسان».

ورد النائب أيمن عودة رئيس القائمة الغربية المشتركة معقبا: «كنت قبل أسبوعين في الولايات المتحدة وشاهدت آلاف اليهود الذين يدعمون مقاطعة المستوطنات. هؤلاء أناس لا يعملون ضد الدولة وإنما ضد الاحتلال. أنا ضد الاحتلال وأؤيد مقاطعة المستوطنات التي تعتبر جريمة حرب وسرقة أراض خاصة. الاحتلال سيحول الدولة الى دولة مجذومة في كل العالم».

وتساءل النائب دوف حنين من القائمة المشتركة: «من لا يعارض مقاطعة المستوطنات اليوم؟..». وقال «انظروا الى الأمم المتحدة الى الاتحاد الاوروبي الى كل ما يحدث في المجتمع الدولي. هل تريدون مقاطعة كل العالم ومنع دخوله الى اسرائيل؟.. كل العالم يعتقد ان المستوطنات غير قانونية. انتم في الواقع تدعمون خطوة تعزز مقاطعة إسرائيل».

وقالت النائبة تمار زاندبرغ من ميرتس إن «هذا القانون يتعارض مع حرية التعبير ويعني فرض الرقابة السياسية وكم الأفواه. إنه ظاهرا ضد من يقاطعون اسرائيل لكنه لا يميز بين اسرائيل والمستوطنات وبذلك فهو يخدم حركة BDS».

واعتبر عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في تعقيبه لـ»القدس العربي» على القانون الجديد إن هذا القانون القمعي بامتياز يسقط ما تبقى من قناع الديمقراطية الزائف الذي يغطي وجه إسرائيل الحقيقي كنظام احتلال واستعمار استيطاني وأبارتهايد».

وأضاف: بدلاً من أن يسهم هذا القانون في الحرب الإسرائيلية المفتوحة على حركة المقاطعة BDS سيسهم دون شك في نمو الحركة. فناشطو حقوق الإنسان المؤيدون لحقوق شعبنا الفلسطيني ولمقاطعة إسرائيل للوصول إلى هذه الحقوق لن يردعهم منعهم من دخول فلسطين، بل سيعطيهم سبباً إضافياً لتكثيف نشاطهم لعزل إسرائيل أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً، كما عزل نظام الابارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل. إن لحظتنا الجنوب أفريقية تقترب بتسارع.»