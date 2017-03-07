﻿منظمة «إنقاذ الأطفال» تطلق تقريراً حول الآثار النفسية للحرب على أطفال سوريا

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: عقدت منظمة «إنقاذ الأطفال» مؤتمراً صحافياً في مقر المنظمة الدولية بمناسبة صدور تقريرها الهام حول الآثار النفسية التي لحقت بأطفال سوريا خلال ست سنوات من الحرب. والتقرير المعنون «الجروح الخفية – آثار ست سنوات من الحرب على الصحة النفسية لأطفال سوريا»، يوثق بشكل دقيق الأعراض النفسية الحادة والخفيفة للأطفال الذين عاشوا ويلات الحرب وخبروها بطريقة مباشرة، وخاصة محاولات الانتحار والكآبة والانطواء وتعاطي العقاقير المضرة والميل إلى العنف وإلحاق الأذى بالآخرين. ونقل التقرير عن فراس والد صبي عمره ثلاث سنوات قوله: «ابني يستيقظ خائفاً في أنصـاف الـليالي. يسـتيقظ وهـو يصـرخ».

وقالت السيدة كارولين مايلز، المديرة التنفيذية للمنظمة إن ثلاثة ملايين طفل سوري ولدوا منذ الحرب لم يشهدوا في حياتهم إلا العنف والتشرد واللجوء وأن 5.8 مليون طفل سوري بحاجة إلى مساعدة نفسية. وقالت «إن المعلومات التي تضمنها التقرير قد جمعت من قبل منظمة «إنقاذ الأطفال» وشركائها المحليين مثل منظمة «إغاثة سوريا» العاملة في الميدان. وقد تم إجراء مقابلات مع 450 طفلاً ويافعاً كما شملت الآباء والمدرسين والإخصائيين النفسيين ومعظمهم في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في محافظتي إدلب وحلب ومحافظة الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد لنحصل على أكبر دراسة شاملة وواسعة لأول مرة عن الصحة النفسية ورفاهية الأطفال في سوريا».

وقد شارك في المؤتمر الصحافي بالإضافة إلى مايلز، صونيا كوش، مديرة منظمة «إنقاذ الأطفال» داخل سوريا، ورولى (لم تعط اسمها الأخير) ممثلة منظمة «إغاثة سوريا».

ومن الظواهر الملفتة للنظر كما شرحت كوش أن هناك حالة من اليأس والإحباط المرضي لدرجة أن هناك محاولات عديدة للانتحار يقوم بها أطفال إما يأساً أو قناعة بأنهم سيلتحقون بآبائهم أو أمهاتهم في الجنة. «فقد شهدت مدينة مضايا خلال شهرين فقط من عام 2016 سبع محاولات انتحار قام بها أطفال. كما أن هناك عدداً من الحالات لأطفال يتمنون أن يصابوا بشظية أو إطلاق نار لينتهوا في المستشفيات حيث يوجد غذاء ودفء».

وقالت مايلز إن الأعراض النفسية الحادة قد تحولت إلى أعراض جسمية بسبب القلق وقلة النوم ونقص الغذاء والخوف المتواصل حيث زادت نسبة أمراض القلب والارتفاع الحاد في نسبة السكر والهزال وقلة النوم.

وجاء في التقرير «ستة أعوام من العنف وإراقة الدماء أدت إلى أزمة في الصحة النفسية بين أطفال سوريا سيستمر تأثيرها لعشرات السنين وخاصة في موضوع التعليم الذي شكل قاسماً مشتركاً بين جميع من أجريت معهم مقابلات حول ما يتمنون».

وأضافت مايلز أن معظم الأطفال الذين عانى ثلثاهم من فقدان قريب أو تعرضت منازلهم للقصف أو أصيبوا ظهرت عليهم أعراض اضطراب شديد في المشاعر ويفتقرون إلى الدعم النفسي فيما يكافح الآباء أنفسهم للتكيف مع الظروف المستجدة. وتراوحت الآثار من اضطرابات النوم والانطواء إلى إيذاء الذات والشروع في الانتحار. وبعـضهم فقـد القـدرة على التكلـم.

وقد أدت حرب السنوات الستة إلى مقتل 300,000 إنسان على الأقل وتشريد أكثر من 11 مليون سوري كما تسببت في أسوأ أزمة لاجئين في العالم. وقالت منظمة « إنقاذ الأطفال» «إن بعض الأطفال اضطروا للانضمام إلى جماعات مسلحة من أجل العيش. لقد رأوا أصدقاءهم وعائلاتهم يموتون أمام أعينهم أو يدفنون تحت أنقاض بيوتهم. هؤلاء هم الجيل القادم الذي سيتعين عليه إعادة بناء بلده المدمر».

وقال التقرير إنه إذا لم تتم معالجة هذه الحالات فإن الصدمات اليومية قد تؤدي إلى عواقب أخرى وتؤثر على تطور الدماغ في سنوات التكوين ومن المرجح أن تزيد من المشكلات الصحية في مرحلة البلوغ ومنها الاكتئاب وأمراض القلب. كما كشفت المقابلات أن معظم الأطفال أصبحوا أكثر عدوانية أو بدت عليهم أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة.

كما يشير التقرير إلى أن المدارس قد تعرضت لـ 4000 هجوم أدت بالكثير منها إلى الهدم والتدمير. وجاء في التقرير «أن نحو ثلث المدارس قد تحولت إلى أنقاض أو استخدمت لإيواء النازحين أو تحولت إلى قواعد عسكرية أو غرف تعذيب». ونقل التقرير عن أحد المدرسين في بلدة مضايا المحاصرة قوله للتلاميذ: «ارسموا صور أطفال يذبحون في الحرب». وأشار كذلك إلى تزايد العنف الأسري وتجنيد قصّر في جماعات مسلحة وتزويج فتيات في سن صغيرة ربما تصل إلى الثانية عشرة.

ودعت المنظمة إلى مزيد من برامج الصحة العقلية في أنحاء سوريا وإلى توفير تمويل كاف للموارد النفسية وإلى تدريب المدرسين. «في النهاية الأطفال بحاجة إلى القضاء على السبب الرئيسي للضغوط القوية التي يعانون منها ألا وهو العنف الذي لا يزال ينهمر على القرى والمدن السورية دون رادع».

ورداً على سؤال لـ»القدس العربي» حول المناطق التي جرت فيها مقابلات الأطفال وإذا ما شملت منطقة الساحل السوري الأكثر أمناً أو دمشق العاصمة، قالت كوش إن المقابلات أجريت فقط في المناطق التي تمكنا من مقابلة الأطفال فيها مباشرة أو عن طريق الوسائل التقنية. كنا معنيين بالأطفال الذين خبروا الحرب مباشرة.» وعلقت رلى، ممثلة منظمة «إغاثة سوريا» أن المقابلات قد أجريت في المناطق التي لدينا ترخيص بالعمل فيها وليس مسموحاً لنا بالعمل في دمشق.