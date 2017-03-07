﻿«المعسكر الصهيوني» يتحول لنكتة سياسية لكثرة المتنافسين على رئاسته

الناصرة – «القدس العربي»: رغم تدهور شعبية حزب المعارضة في إسرائيل «المعسكر الصهيوني» وانحسار الثقة بقدرته على استبدال حكم الليكود فإنه يشهد صراعات محمومة على رئاسته، مما يزيد من ضعفه ويرفع منسوب السخرية منه. ويتجلى ذلك بعدما قرر رئيس الحزب يتسحاق هرتسوغ إجراء الانتخابات الداخلية لرئاسته في الثالث من يوليو/ تموز المقبل، وصادقت سكرتارية الحزب على الموعد.

وما أن أعلن ذلك قبل أسبوعين حتى بلغ أمس عدد الذين أعلنوا نيتهم المنافسة على منصب رئيس الحزب سبعة مرشحين، مما دفع رسام كاريكاتير لنشر كاريكاتير يظهر فيها السبعة في صف واحد ضمن منافسة سباحة وهم يستعدون للقفز لبركة فارغة من المياه. ومن هؤلاء وزير الأمن الأسبق عمير بيرتس والوزير السابق ابي غباي والجنرال بالاحتياط عمر بارليف. ويبدو أن الحبل على الجرار مما حول «المعسكر الصهيوني» موضعا للتندر والسخرية في الإعلام ومنتديات التواصل الاجتماعي، بل أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف حالتهم بالوحل.

ويصعب في هذه المرحلة معرفة ما إذا كان رئيس الحزب السابق ايهود باراك سيرجع للمنافسة على رئاسة الحزب، او المنافسة لاحقا على أحد مقاعده وكذلك بالنسبة للقائد الأسبق للجيش غابي اشكنازي الذي تدور حوله تكهنات بهذا الخصوص. ومما زاد طينة «المعسكر الصهيوني» بلة، كشف فحوى مكالمة هاتفية يصف فيها عضو الكنيست إيتان كابل رئيس الحزب هرتسوغ بالحقير والمتآمر والعاجز وغيرها من المصطلحات النابية.

يشار الى ان الحزب قرر تشكيل طاقم حزبي لفحص إمكانية إجراء انتخابات داخلية مفتوحة بهدف السماح لأحزاب أخرى من معسكر اليسار بالانضمام الى إطار سياسي واحد تمهيدا لانتخابات الكنيست.

ورغم ذلك قال النائب بيرتس إن قرار إجراء منافسة داخلية جيد ومتوازن ويستحق الثناء. وتابع «أنا اؤمن بحكمة الجمهور ومقتنع بأنني سأنجح في قيادة الحزب نحو الانتصار في انتخابات الكنيست واستبدال نتنياهو».

يذكر أن غباي انتخب للكنيست الحالية ضمن حزب «كلنا» وتم تعيينه وزيرا لشؤون البيئة، لكنه استقال من المنصب والحزب في مايو/ أيار 2016، احتجاجا على تعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للأمن. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي انضم الى حزب العمل، وأمس أعلن قراره المنافسة على رئاسة الحزب خلال لقاء أجرته معه القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي. وقال غباي معللا تقديم ترشيحه»يمكن لي ان أصبح رئيس الحكومة، بشكل قاطع- اؤمن بأن حزب العمل فقط سيستبدل نتنياهو، واعتقد أنه يمكنني عمل ذلك».

وقال النائب عمر بارليف لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أنه قرر المنافسة على رئاسة الحزب، وأنه الوحيد الذي يمكنه قيادة حزب العمل وإعادته الى الانشغال بمستقبل اسرائيل وأمنها، بعد ان فقد 55 ألف منتسب الى الحزب الثقة بالنفس، والإيمان بقدرتهم وقدرة الحزب على قيادة التغيير في اسرائيل. وأضاف: «إذا لم نمنح المواطنين الشعور بأنه يمكن الاعتماد علينا، واننا لن نتخلى عنهم، فإنهم لن يصوتوا لنا. سأعيد إليهم الثقة الذاتية، سأعيد الشعور بأنه يمكن المبادرة الى خطوات من دون إهمال الأمن». وفي هذا السياق أعلن وزير الأمن المقال موشيه يعلون قبل أيام نيته تشكيل مجموعة سياسية للمنافسة على القيادة، ويترك الخيارات مفتوحة أمام التحالفات السياسية وسيسره رؤية تحالف مع قوى أخرى في تلميح واضح رغبته بالسعي لاستبدال حكم نتنياهو. وفصل يعلون المسائل التي سيعالجها حزبه: «التهديدات الداخلية هي الأكثر اهمية اليوم – الفساد، التطرف، حوار الكراهية، تهديد سلطة القانون، نزع شرعية وسائل الإعلام، حوار الكراهية ضد العرب، وضد المتدينين وضد اليمين واليسار».

وختم لاذعا نتنياهو وبينيت وزير التعليم رئيس حزب «البيت اليهودي» أن «السياسيين الذين يريدون جمع الأصوات هم الذين يتحملون المسؤولية عن الكراهية».

ويزداد الحراك الانتخابي في إسرائيل بعد تسريبات متصاعدة منذ نحو الشهر تؤكد أن النيابة العامة تتجه لتقديم لائحة اتهام بالفساد ضد نتنياهو، مما يعني عدم قدرته على مواصلة إشغال منصبه ويبقى أمامه إما موافقته على استبداله من قبل أحد الوزراء أو إعلان انتخابات مبكرة وهذا الخيار المرجح. وعلى مستوى فلسطينيي الداخل أعلنت ثلاث جهات جديدة عن نيتها منافسة القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست القادمة منها حركة « حق وكرامة» التي أسسها الصحافي المقرب من السلطة الفلسطينية محمد السيد الذي يدعو لتغيير وسائل العمل السياسي لتكون مجدية أكثر بعيدا عن الشعارات والخطاب السياسي العالي.