﻿267 «إخوان» مصر أمام المحاكم في 3 أيام

القاهرة ـ « القدس العربي»: قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، أمس، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين، و3 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن سنة لمتهم في واقعة اقتحام مركز شرطة العياط في 14 أغسطس/ آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة والنهضة.

وكانت النايبة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 3 مجندين والشروع في قتل 3 آخرين.

وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، الخاص بالتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، لجلسة 21 مارس/ آذار الجاري، لتقديم ما يفيد بنشر صورة من قرار التحفظ من قبل هيئة قضايا الدولة.

وأكد الطعن الذي تقدم به صفونا ثابت، وحمل رقم 456 لسنة 70 قضائية، أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال «ثابت» غير دستوري وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة.

وقال صفوان ثابت في الطعن إنه ليس إخوانيا، وإن أسرته بها كل الفصائل السياسية، فمنها من ينتمي إلى حزب الوفد وإلى الحزب الوطني، موضحا أن صلة القرابة التي تربط موكله بحسن الهضيبي المرشد العام الأسبق للإخوان لا يعني أنه ينتمي إلى الجماعة.

وأشارت الدعوى إلى أن صفوان كان يشارك الحزب الوطني في كثير من المشروعات، فضلا عن أنه كان مشاركا وداعما لثورة 30 يونيو، ورفض الدخول في أي معترك سياسي، كما رفض تقلد أي منصب سياسي في الدولة.

وتعقد الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم، جلسة استماع مرافعات في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، المتهم فيها 156 شخصا باقتحام مركز الشرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، لـ 8 مارس/ آذار الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في آب/ أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

وتنظر المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، غدا محاكمة 70 من عناصر جماعة الإخوان المتهمين في أحداث عنف في مدينة المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية، انتهت من فض الأحراز، وستستمع في جلستها المقبلة إلى أقوال الشهود في الواقعة.

ويحاكم في القضية 70 متهما باقتحام عدد من الكنائس والمدارس القبطية، وحرق منشآت عسكرية، وعامة وحكومية، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

وأودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة، أمس، حيثيات حكمها بحبس 30 متهما من عناصر جماعة الإخوان، 3 سنوات لاتهامهم بقطع الطريق وإطلاق نيران على المواطنين وتعطيل حركة المرور وإضرام النيران ببعض إطارات السيارات في منتصف الطريق وإتلاف الأرصفة واللوحات المعدنية والممتلكات العامة والخاصة والتعدي على أفراد الأمن وإلقاء الحجارة على المواطنين لجماعة الإخوان التي من أغراضها تعطيل العمل بالقوانين وإشعال الفتنة في البلاد.