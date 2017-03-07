﻿تونس تحيي الذكرى الأولى لـ«ملحمة بن قردان»

تونس – «القدس العربي»: أحيت تونس، أمس الثلاثاء، الذكرى الأولى لما يسمى بـ«ملحمة بن قردان» والتي نجحت فيها قوات الأمن التونسية بمنع تأسيس «إمارة» تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي، حيث أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن سلسلة مشاريع تنموية جديدة في الجهة، فيما انتقد سياسيون ونشطاء التأخر في تفعيل المشاريع السابقة التي أعلنت عنها الحكومة السابقة.

وأعلن عن جملة من القرارات الخاصة بمدينة بن قردان، أبرزها «انتداب فرد عن عائلة كل شهيد وتوفير الدعم المادي الجرحى اعترافاً لهم بالجميل، وإعادة تهيئة المركب الرياضي والثقافي في بن قردان، وإسناد أرض مقامة عليها السوق المغاربية بالدينار الرمزي لبلدية بن قردان».

وتشهد تونس منذ أيام تظاهرات ثقافية وفنية للاحتفاء بالذكرى الأولى لـ«ملحمة بن قردان» التي نجحت فيها قوات الأمن بمساعدة أهالي بن قردان في صد هجوم على ثلاثة مواقع أمنية شنه عدد كبير من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي بهدف تحويل المدينة إلى «إمارة إسلامية» تابعة للتنظيم، مما أسفر عن مقتل 53 إرهابياً، فضلاً عن عدد من عناصر الأمن وبعض المدنيين.

وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني إن «بن قردان درع تونس ضد الإرهاب ومثال يحتذى به في كل البلاد»، مشيداً بالجهود التي يؤديها سكان الجهة في مساندتهم للتصدي للإرهاب والإرهابيين.

وأضاف خلال زيارة إلى مقبرة شهداء بن قردان «الإرهاب ليس من المجتمع التونسي بل من مجموعات إجرامية لا علاقة لها بالدين (…) والتصدي للإرهاب لا يستوجب فقط الحل الأمني لأنه لا يكفي»، مشددا على ضرورة إيجاد حلول تنموية وثقافية في المنطقة. وكت

الرئيس السابق منصف المرزوقي «يوم نخوة واعتزاز. يوم هبة بن قردان ضدّ الإرهاب. يوم تلاحم الشعب والجيش. يوم تقدّم فيه مشروع شعب المواطنين خطوة أخرى على درب الألف ميل. شكراً لبن قردان وأهلها. التضامن معهم حقهم وواجبنا. ورحم الله شهداء الوطن». في المقابل، انتقد عدد من السياسيين والناشطين تأخر إنجاز المشاريع التنموية وخاصة تلك التي أعلنت عنها حكومة الحبيب الصيد السابقة، حيث قال الناشط مصطفى عبد الكبير «نجحنا كقوى مدنية في ان نكون الحاضنة القوية لحماية استقلال تونس بالمقابل هناك فشل ذريع في كل المخططات التنموية للحكومة».

وأضاف الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» غازي الشواشي « كان من المفروض أن يدّشن يوسف الشاهد هذه السنة المشاريع التي أعلن عنها الحبيب الصيد بعد ملحمة بن قردان السنة الماضية كالمنطقة الصناعية ومنطقة التبادل الحر والمركب الشبابي ولكن كما هو واضح ، لم يتم انجاز شيء وحتى المجسّم التذكاري (الخاص بشهداء بن قردان) لم ينتهوا من انجازه».

وتتزامن الذكرى الأولى لـ»ملحمة بن قردان» مع الذكرى الخامسة لما يُسمى بـ»واقعة العلم»، والتي تتلخص بقيام أحد المتطرفين بإزالة العلم التونسي من سطح كلية الآداب في ولاية «منوبة» ووضع علم السلفيين مكانه، قبل أن تتصدى له الطالبة خولة الرشيدي التي أعادت العلم التونسي إلى مكانه، لتتحول لاحقاً إلى أيقونة تونسية، حيث تم تكريمها من قبل الرئيس السابق منصف المرزوقي.

وقررت جامعة منوبة الاحتفاء بهذه المناسبة، فيما استعادت الباحثة رجاء بن سلامة سردها للحادثة التي عايشتها قبل خمس سنوات حيث اعتبرت أنها «جريمة في حقّ الوطن، وفي حقّ الشّهداء تقع تحت أنظار رجال الأمن»، مضيفة «رأيت احد السّلفيّين يصعد على سطح المدخل ويقتلع علم البلاد ويمزّقه… جريت إلى الطّلبة: كيف تمزّقون العلم الذي مات من أجله النّاس؟ أحد السلفيّين شتمني ونعتني بأقبح النّعوت. ثمّ رأيت طالبة، فتاة صغيرة، صعدت بكلّ شجاعة لتحمي علم البلاد. ورأيت السّلفيّ صاحب القميص يدفعها بكلّ قسوة ويعنّفها. جريت إلى الباب وخرجت إلى رجال الأمن الواقفين، صرخت: لماذا لا تحمون علم البلاد، أين هيبة الدّولة؟ اين هيبة القانون؟ قالوا لي: معك حقّ… لكنّنا ننتظر التّعليمات».