﻿جنازات يتخللها رقص على أنغام المزامير والطبول لشباب وفتيات في تركيا

إسطنبول ـ «القدس العربي» ـ من إسماعيل جمال: يُعرف عن الشعب التركي تمسكه بكم كبير ومتنوع من العادات والتقاليد القديمة والغريبة، لكن أغرب هذه العادات هي لجوء شريحة من الشعب إلى تنظيم جنازات أشبه بالأفراح وزفة العرسان للشباب الذين يتوفون أو يقتلون في حوادث قبيل زواجهم.

هذه العادة القديمة ما زالت مطبقة لدى شريحة من الشعب التركي، حيث تلجأ عائلة الشاب أو الفتاة الذين يتوفون أو يقتلون في ظروف مفاجئة كحوادث الطرق والمشاجرات إلى تنظيم جنازات أشبه بحفلات الزفاف. وفي حين يتم نثر الورود وتزيين نعوش الشباب، يضع البعض فستان الزفاف الأبيض فوق تابوت الفتاة التي لم تتزوج قبل وفاتها. في حين تنشغل مجموعة من السيدات المقربات من المتوفى بالغناء والرقص وهن ينثرن الدموع والبكاء في مشهد معقد.

وعلى غرار ما يعرف في العالم العربي بـ»زفة العريس» تتولى فرقة فنية تقديم معزوفات بالطبل والمزمار بأصوات صاخبة، وتجول الجنازة الحي الذي يسكن فيه المتوفى ويشارك فيها عدد كبير من رجال ونساء الحي وسط حالة مختلطة من الطبل والرقص والنواح والدموع، وذلك انطلاقاً من منزل المتوفى وحتى الأسوار الخارجية للمقبرة وذلك بعد أن تجري الصلاة في المسجد على الميت والطلب من المشاركين في صلاة الجنازة مسامحة الميت وفق التقاليد التركية.

ووسط حالة من العويل والبكاء تردد والدة شاب قتل في حادث سير أهازيج تركية شعبية وترددها خلفها عشرات النسوة من الأقارب وأهل الحي، بينما يحمل مجموعة من الشبان النعش المزين ويرقصون على أنغام الطبول والمزامير وسط تصفيق حار، ويضع الجميع على صدورهم صورة صغيرة للشاب الميت.

وفي حالة الفتاة التي توفيت قبل زفافها، يطلق البعض على الجنازة «حنة العروس» حيث يجري وضع بدلة عروس بيضاء على النعش وتردد عشرات النسوة أهازيج كالتي تطلق في حفلة الحنة للعروس لكن وسط حالة من البكاء الصاخب وتكون والدة الفتاة أشبه بمن دخل حالة من الهستيريا، وينشغل البعض في محاولة إقناع المشاركين بالفرح وعدم البكاء «إكراماً للعروس».

يقول رجل تركي مشارك في إحدى هذه الجنازات التي جرت في مدينة أضنة جنوب البلاد: «هذه عاداتنا، الشاب أو الفتاة الذي يتوفى قبل الزواج نجري له حفل زفاف في الجنازة» وتقول والدة إحدى الفتيات التي جرت لها جنازة مشابهة: «هذا ليس فرحاً، إنه بكاء وعويل وقهر، لكني لم أحضر حفل تخرجها ولم أحضر فرحها ولذلك نحن نحتفل بها قبل الوداع الأخير».