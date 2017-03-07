﻿أبو الغيط: الوقت غير مناسب لعودة سوريا إلى «الجامعة العربية»

القاهرة ـ « القدس العربي»: انطلق أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة قضايا القمة العربية المقرر عقدها نهاية مارس/آذار الجاري في الأردن.

وحضر الاجتماع 14 وزيراً ما بين وزير خارجية ووزير دولة، مع غياب لافت لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزراء خارجية البحرين، والكويت ولبنان، والمغرب واليمن والصومال.

وإلى جانب حضور أمين عام الجامعة العربية أبو الغيط، شارك في الاجتماع السفير السعودي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد القطان، مع مندوبي 6 دول أخرى، وبقي مقعد سوريا المجمدة عضويتها، فارغاً.

ودعا وزير الخارجية العراقي، ابراهيم الجعفري، الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى مراجعة قرارها بتعليق عضوية سوريا في الجامعة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ147 لمجلس وزراء الخارجية العرب، إن العراق يدعو أشقاءه العرب إلى مراجعة قراره السابق بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وقالت مصادر لـ«القدس العربي»، إن «كلا من وزراء خارجية لبنان وتونس أكدا موافقتهم على إلغاء قرار تجميد عضوية سوريا»، فيما اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تعليق على مطالبة العراق بضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية أن «الوقت غير مناسب لعودة سوريا إلى الجامعة». وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في تشرين الثاني /نوفمبر 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، بعد بضعة أشهر من اندلاع الاحتجاجات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لرفض دمشق آنذاك خطة عربية لتسوية الأزمة.

في سياق آخر، دعا وزراء الخارجية «جميع الدول» إلى الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم إسرائيل للقدس والى عدم نقل أي سفارات إلى المدينة.

وطالب الوزراء العرب في قرارهم «جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها».

من ناحية أخرى، أقر الوزراء المبادرة المصرية لإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة، ومجلس الأمن.

وأعلنوا خلال أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الـ147، ترحيبهم بالجهود المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المنظمة العربية والأممية، في إطار تحقيق شراكة فعالة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقرر الوزراء أن يشمل نطاق عمل الإطار التشاوري، تبادلا للرؤى والتوجهات حول التعامل مع القضايا الموضوعية، المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة العربية بصفة دورية ومستمرة.

كما يشمل نطاق عمل الإطار التشاوري، وفقا للقرار، الدفع نحو اتساق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاعات العربية، مع رؤية الجامعة العربية ودولها الأعضاء، في إدارة وتسوية الصراعات الإقليمية العربية.

وكانت مصر قدمت بندا في إطار ما يستجد من أعمال حول إنشاء الإطار المؤسسي التشاوري بين مجلس الجامعة ومجلس الأمن، في ضوء عضوية مصر الحالية لمجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن عملية السلام في الشرق الأوسط ما زالت متعثرة، مؤكدا أن الهدف هو الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بعيدا.

وأضاف خلال كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، نؤمن أن مصر تؤمن بأن الحل المبني على الاتفاق السياسي الليبي «الصخيرات» هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية.

وتابع: «لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام كل الفرقاء الليبيين، وانعقاد هذه الدورة الجديدة من مجلسنا يأتي في ظل استمرار تعقد أزمات المنطقة، القديمة والمستحدثة، وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الإرهابـ«.

وأشار إلى أن عملية السلام في الشرق الأوسط متعثرة، قائلاً:» ما زال هدف الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بعيدا»، مؤكدا على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة.

وفي شأن الأزمة السورية، قال: «الأزمة السورية دخلت عامها السادس، ونزيف الدم لا يزال مستمرا، غير أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل في انعقاد الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعي، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها، والمطلوب اليوم هو تكاتف الجهد لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسي المنشود، الذى يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ في الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية».

وفي الشأن اليمني، قال شكري، إن مصر تؤكد مجدداً على دعمها الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، وتشدد على أهمية العودة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الأممي، إعلاءً للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب.