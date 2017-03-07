﻿احتجاجات في محافظات مصر ضد تقليص حصص الخبز

القاهرة ـ «القدس العربي»: في مشهد غاب من مصر منذ سنوات قليلة، عادت مظاهرات الخبز للظهور مرة أخرى، بعد أن تظاهر عشرات المصريين في محافظات عدة اليومين الماضيين، احتجاجاً على تخفيض عدد «الأرغفة» المدعمة من وزارة التموين من 5 إلى 3 أرغفة لكل مواطن يومياً، تصرف بواسطة «بطاقة تحقيق الشخصية».

وقطع عدد من أهالي الإسكندرية الطريق أمام مكاتب تموين العجمي العصافرة والدخيلة والمنشية، أمس، احتجاجاً على عدم تمكنهم من صرف الخبز المدعم من المخابز بعد قرار وزارة التموين تخفيض الحصة من 3 آلاف إلى 500 رغيف فقط لكل مخبز، كما أغلقت مخابر عدة في منطقة العامرية أبوابها أمام المواطنين.

ووجدت قوات من الأمن في مناطق التظاهر بكثافة، وأكد الأهالي أنهم فوجئوا بإخبارهم من أصحاب المخابز بأن حصة البطاقات الورقية انتهت.

وقال صاحب مخبز إن حصة ما يسمى بـ«كارت المفتش» الذي يوجد بكل مخبز لصرف الخبز المدعم، انخفضت بناء على قرار صادر من مديرية التموين من 3 آلاف رغيف إلى 500 فقط. واضطر وكيل أول وزارة التموين في الإسكندرية إلى الهروب من مكتبه في شارع السبع بنات، الذي شهد تظاهرات احتجاجية على عدم صرف حصة الخبز للمنطقة.

ويصرف المصريون الخبز يوميا بموجب بطاقات ذكية خصصتها وزارة التموين لهم، وخصصت كذلك لمن لا يحملون هذه البطاقات حصة يومية تصرف للمخابز تحت مسمى «كارت ذهبي». وتظاهر أهالي مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ أمام مقر مجلس المدينة، أمس الأول، اعتراضا على قرار وزير التموين بتقليص حصة الخبز اليومية لأصحاب «الكارت الذهبي» الذي يصرف بموجبه أصحاب «البطاقات الذكية» المفقودة أو التالفة أو الخاطئة، الخبز، وإلغاء مقرراتهم التموينية بداية من مارس/آذار الجاري. وقطع الأهالي الطريق أمام مجلس مدينة دسوق، ومنعوا مرور السيارات، ورددوا هتافات ضد وزير التموين، علي مصيلحي، الذي عين في التعديل الحكومي الأخير، ومعروف بأنه من رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وطالبوا بعدم المساس بأرغفة الخبز، وهتفوا «واحد اتنين رغيف العيش فين»، «العيش العيش يا حكومة فين».

ونظم العشرات من أهالي محافظة المنيا، جنوب مصر، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة في كورنيش النيل، أمس الأول، اعتراضا على شطب مديرية التموين أسماء مدرجة على بطاقات التموين الذكية، وعدم استخراج بطاقات للمحرومين من الخبز المدعم لبعض الأهالي.

وردد المشاركون هتافات «عايزين ناكل، عايز عيش».

والتقى محافظ المنيا بعدد من المحتجين واستمع إلى شكواهم ووعدهم بحل المشكلة مع وكيل وزارة التموين، مع إدراج الأسماء المستبعدة من تلك البطاقات.

ورغم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت ما تردد عن خفض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة بدلا من 5 يوميا، مستنكرة ما وصفته بـ«تورط وسائل إعلام في ترويج شائعة خفض حصة الخبز المدعم، وتبني وجهة نظر فئة ضيقة من أصحاب المصالح تضغط في هذا الاتجاه في الوقت الذي لا تتدخر فيه الوزارة جهدا لتأمين وصول الدعم للمستفيدين وخفض أسعار السلع الأساسية»، إلا أن مئات من المواطنين من أصحاب «الكارت الذهبي» فوجئوا منذ بداية الشهر الجاري بتخفيض حصتهم من الخبز بالفعل.

وأكدت وزارة التموين أن حصة الفرد 5 أرغفة يوميا كما هي دون تغيير، وأنه لا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من دعم الخبز المدعم.

وأكد الوزير علي مصيلحي استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم. كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، مطلع مارس ما تردد عن تخفيض حصة المواطنين من الخبز التمويني المدعم. وقال عضو مجلس النواب المصري عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية، هيثم الحريري، لـ«القدس العربي» إنه تواصل مع رئيس البرلمان علي عبدالعال، وبعض قيادات وزارة التموين، وإنه اجتمع مع محافظ الإسكندرية في المجلس، أمس، لبحث الأزمة.

وأوضح النائب المعروف بمواقفه المعارضة في البرلمان، أنه يتفهم حسن النوايا في مواجهة الفساد بمنظومة الخبز المتمثلة في صرف الخبز بالبطاقات الورقية، وما يترتب عليها من وجود كارت ذهبي لدى أصحاب المخابز، ما يتيح استغلالها في الاستيلاء على الخبز المدعم من الدولة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يرفض تقليص حصة الخبز من 3 آلاف إلى 500 رغيف فقط لكل مخبز، كحل للأزمة، مطالبا بتأجيل هذا القرار. وأشار الحريري إلى أنه طالب بسرعة إصدار الكروت الذكية للمواطنين، لصرف الخبز، وإلغاء الصرف بالبطاقات الورقية، وسحب الكارت الذهبي من أصحاب المخابز. كما طالب بـ«تسعيرة جبرية» للخبز المدعم والحر الذي يباع في الأسواق، ووصل سعره إلى جنيه للرغيف، ما ينافي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون.

وقال رئيس شعبة المخابز في الاتحاد العام المصري للغرف التجارية، عبدالله غراب، إن النقص الذي حدث في الخبز ناتج عن قرار وزير التموين، الذي أصدره الخميس الماضي، بتخفيض حصص جميع الكروت المتاحة في المخابز لـ500 رغيف فقط بكل مخبز على مستوى الجمهورية

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع إحدى الفضائيات المصرية أن الوزير الجديد يُريد أن يثبت أن العملية «سايبة» في منظومة الخبز بهذا القرار، لافتا إلى أن الوزير استمع لمشاكل أصحاب المخابز، والتي تتمثل في زيادة أسعار الأقماح عقب قرار تعويم الجنيه للضعف، مع زيادة تكاليف الإنتاج.

وتابع: المخابز «السياحية» تشتري القمح بـ6500 جنيه، وتبيع الخبز 3 أرغفة بجنيه، في حين أن المخبز العادي يحقق خسائر 25 قرشًا مقابل حصول المواطن على الخبز بـ5 قروش للرغيف، بسبب ارتفاع أسعار القمح عقب تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه طالب المخابز ببيع الخبز للمواطنين بـ25 قرشًا للرغيف خارج البطاقات.

وناشد المسؤولين بعدم إصدار قرارات تصادمية إلا بعد دراستها بشكل جيد والاعتماد على البيانات والمعلومات الدقيقة، منوهًا بأنه تواصل مع الوزير ورد عليه: «العيش دا بتاعنا احنا.. مش بتاعك إنت».

وأشار إلى وجود أكثر من 24 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، تنتج ما يزيد على 400 مليون رغيف خبز يوميا.

فيما حذر الإعلامي المصري عمرو أديب، المعروف بقربه الشديد من السلطة، من أي قرارات حكومية تمس الخبز، أو التفكير في رفع سعره.