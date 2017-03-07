﻿السودان يأسف لمنع رعاياها من دخول أمريكا

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أبدت الحكومة السودانية أسفها واستياءها من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، وبموجبه تم تجديد قرار تقييد هجرة رعايا ست دول من ضمنها السودان للولايات المتحدة الأمريكية لمدة تسعين يوماً.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن «السودان أظهر خلال الأشهر الماضية قدراً عالياً من الجدية والمصداقية عبر مداولات خطة المسارات الخمسة والتي أثبتت حيوية وأهمية الدور الذي يضطلع به السودان كشريك في مكافحة خطر الإرهاب على شعبي البلدين وشعوب العالم قاطبة، فضلاً عن دوره المحوري في إرساء دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشهادة أقطاب وقيادات أمريكية وأممية».

وأضافت أن «الإرهاب ليس مرتبطاً بدين محدد أو عرق معين، وتحتاج محاربته لتعاون الجميع وليس وضع الحواجز والقيود».

ودعت «الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في قرارها بشأن المواطنين السودانيين الذين وصفتهم بالخصال الكريمة والأخلاق الفاضلة».

وأكدت «عدم رصد حوادث إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، أطرافها سودانيون».

وطالبت وزارة الخارجية، «استناداً للاعتراف الواسع إقليمياً ودولياً وبدور السودان وتجربته الناجزة في محاربة الإرهاب، برفع اسمه من القائمة الأمريكية الخاصة برعاية الإرهابـ«.

وجددت «التزام السودان بالمُضي قدما في عملية الحوار الثنائي بين البلدين وصولا إلى تطبيع كامل للعلاقات».

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم تعميماً أكدت فيه التزامها بالأمر التنفيذي الجديد ابتداء من السادس عشر من هذا الشهر. وأضافت أنها ستستمر في معالجة الإجراءات الفنية المتعلقة بتنفيذ الأمر خلال الأيام العشرة المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارا في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي يحظر دخول مواطني سبع دول من بينها السودان، وطال الحظر الجديد الدول نفسها ما عدا العراق.

وقال الخبير الدبلوماسي، الرشيد أبو شامة، لـ«القدس العربي» إن «القرار الجديد مؤسف ومحبط في ظل الأجواء العامة التي تسود العلاقات بين واشنطن والخرطوم التي تبدو في اتجاهها للانفتاح».

وبين أن «الضغوط ضد السودان داخل المؤسسات الأمريكية التي تُعنى بصناعة القرار لا تزال موجودة». وأشار إلى ثلاثة «أسباب حسب وجهة نظرهم، تجعل الإدارة الأمريكية مصرة على وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهابـ«.

وأوضح أن «أهم الأسباب التي تقف أمام تطبيع العلاقات بشكل نهائي، وجود مطلوبين في السودان للمثول أمام المحكمة الجنائية وعلى رأسهم الرئيس، إضافة للعقوبات المفروضة من خلال قانون سلام دارفور والتي لم ترفع في القرار السابق الذي قضى برفع جزئي للعقوبات، وهنالك أسباب أخرى من بينها ملف حقوق الإنسان».

ورأى أن «الحكومة السودانية اجتهدت كثيرا خلال الفترة الماضية، لكن البيت الأبيض به مجموعات ضغط كبرى، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود الدبلوماسية السودانية، خاصة وأن الرفع الجزئي للعقوبات مرتبط بشروط في مدة زمنية محددة». ودعا «الحكومة السودانية لمواصلة جهودها في إقناع الإدارة الأمريكية بما تحقق من تقدم في الملفات الشائكة».

وأصدرت الإدارة الأمريكية في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي قرارا برفع جزئي للعقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997، وشمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان وأمريكا، ووضع السودان تحت الرقابة لستة أشهر ينظر بعدها في الرفع النهائي للعقوبات.

لكن القرار الأمريكي أبقى السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب، ولم يسقط العقوبات المفروضة ضمن قانون (سلام دارفور).

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، قال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إن بلاده ربما تعمل على سحب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لكن ذلك مشروط بخطوات واضحة لحل الأزمة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

ومنذ أن تبنت حكومة الإنقاذ الوطني عند مجيئها عام 1989 خط المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحملت أبياتها وعد الأمريكان بالفناء «أمريكا قد دنا عذابها» اتخذت الحكومة الأمريكية موقفا صارما تجاه السودان وصل قمته بالحظر الاقتصادي الذي بدأ منذ 3/11/1997 بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم (13067)، ويجدد الرئيس الأمريكي سنويا قانون العقوبات ضد السودان.

وفي تشرين/ نوفمبر2016 جدد الرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما العقوبات. وقالت الخارجية الأمريكية آنذاك إن هذا التجديد هو جزء من عملية سنوية بدأت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1997، واصفة القرار بالروتيني، وجزء من عملية سنوية لا تنتقص من قدرة الرئيس بإلغاء العقوبات في أي لحظة في المستقبل.