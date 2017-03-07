﻿«القاعدة» تكشف رفض أمريكا مبادلة عمر عبد الرحمن بـ«مختطفين غربيين»

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال قاسم الريمي، زعيم تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، إن الولايات المتحدة رفضت مبادلة الشيخ عمر عبد الرحمن بصحافي أمريكي لقي حتفه في محاولة إنقاذ فاشلة عام 2014.

تصريحات الريمي الأخيرة تتوافق مع ما ذكره هاني السباعي، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، مدير مركز المقريزي للدراسات، الموجود في لندن، حيث أكد في خطبة ألقاها بمناسبة وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن، قبل أيام، أن من سعوا لتحرير الأخير من سجنه، هم الجهاديون في «خرسان»، في إشارة لجماعة خرسان في أفغانستان التي تدير القاعدة الآن وعددا من المجاهدين الأفارقة في مالي ممن حاولوا عدة مرات أثناء التفاوض على تحرير غربيين لإخراج عبد الرحمن في صفقات تبادلية بينهم وبين أمريكا.

وأكد انه علم بذلك ليس باعتباره منتميا لأي حزب أو جماعة، ولكنه متابع للشأن العام في العالم الإسلامي.

وشن هجوما لاذعا على قادة الجماعة الإسلامية داخل مصر. وقال إن «نجل الشيخ عمر عبد الرحمن عبد الله شكا له من الجماعة وقادتها، وأنهم تخلوا عنه في حياته فأصبح حجة عليهم حياً وميتاً، بل وصرخ لهم عبر محاميته المسيحية معتبرا الجماعة مخصيه فكريا وعقائديا وارتمت في أحضان مبارك الذي أنزلهم 30 عاماً».

وأضاف السباعي في خطبته، أن «الجماعة الإسلامية كذبت على الرأي العام المصري والعالمي، أنهم عرضوا الـ 10 كتب الخاصة بتراجعاتهم، على الشيخ عمر في محبسه في أمريكا ونسوا او تناسوا أنه ممنوع من الاتصال بأحد على الإطلاق». وتساءل «كيف يكون ذلك وهم كانوا في السجون المصرية وتحت رقابة أمن الدولة وفي أمريكا تحت رقابة السجون والمخابرات الأمريكية».

وتابع «عبد الرحمن طالبهم بالثأر له حال موته، وأنه تحفظ في النهاية على تراجعاتهم لأنه كان يتصور مبادرة وقف العنف هدنة بين النظام والجماعة، وليس تراجعا ونكث العهود، ونقل كل ذلك لمحاميته لين ستيوارت، التي اتهمت من قبل السلطات الأمريكية عام 2000 بمخالفة أوامر وزارة العدل التي تحظر نقل الرسائل إلى عمر عبد الرحمن في سجنه، إذ حملت رسالة من عمر لأنصاره في الجماعة الإسلامية، وأعقب ذلك فصلها من نقابة المحامين عام 2007، ومن ثم سجنها عام 2009، 15 عاما مكثت خلالها نصف مدتها تقريبا حيث اعتبرها السباعي أشرف وأرجل من قادة الجماعة جميعا».

واتهم السباعي الجماعة بإخفاء الوصية الأصلية التي طالبهم فيها زعيم الجماعة بالثأر له حال موته. وتساءل السباعي هل سينفذ قادة الجماعة وصية عمر عبد الرحمن؟

وتمثلت المفاجأة الرابعة، فيما أكده السباعي، من أن عمر الرحمن نصح أعضاء الجماعة الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي بعد الصدام مع السلطة.

يذكر أن السباعي تولى مسؤولية الدفاع عن معتقلين إسلاميين والتواصل مع ذويهم، وشارك في معظم قضايا الإسلاميين في منتصف الثمانينات حتى عام 1993، عندما رصدته الأجهزة الأمنية المصرية، خلال تردده على بعض قادة الجماعة الإسلامية في القاهرة والصعيد، خاصة بعد قضية طلائع الفتح عام 1993، فاختفى وهرب إلى اليمن ومنها إلى لندن عام 1994.