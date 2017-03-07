﻿محكمة ألمانية ترفض دعوى لاجئ سوري ضد «الفيسبوك» والسبب صورة ميركل

برلين ـ القدس العربي»: قضت محكمة ألمانية في مدينة فورتسبورغ أمس الثلاثاء بعدم إلزام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحذف أخبار وصور عن اللاجئ السوري أنس معضماني (صاحب السلفي الشهير مع ميركل) في المستقبل. وكانت محكمة فورتسبورغ قد شهدت جلسات قضية رفعها اللاجئ سوري معضماني ضد فيسبوك بسبب نشر صور تربطه بتنفيذ اعتداءات إرهابية، وذلك بعد استغلال صورة «السيلفي» مع المستشارة. وطالب معضماني بحذف المنشورات في قضية هي الأولى من نوعها في ألمانيا.

ووفقا لصحيفة بيلد تسايتونغ فقد التقط اللاجئ السوري الشاب أنس معضماني صورة «سيلفي» مع المستشارة أنغيلا ميركل في أيلول/ سبتمبر 2015 في مأوى للاجئين في حي شبانداو في برلين، لتنتشر الصورة في مختلف أنحاء العالم، ويصبح أنس شخصا مشهورا بفضلها. لكن تلك الصورة صارت وبالا عليه فيما بعد وجعلته لا ينام ليالي، وذلك بعد أن انتشرت لأنس على موقع فيسبوك صور مرتبطة بتفجيرات واعتداءات وتتضمن اتهامات له بالمشاركة فيها.

وبذلك رفضت المحكمة الألمانية الدعوى التي رفعها الشاب السوري ضد الشركة الأمريكية بتهمة نشر أخبار وهمية حول شخصه وتشويه سمعته. وتعود تفاصيل القضية إلى 27 من شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، حين ظهر فيديو لسبعة شبان يحاولون إضرام النار في جسد مواطن دون مسكن في محطة لقطار الأنفاق في العاصمة برلين. وأخضعت شرطة العاصمة الألمانية سبعة شبان (ستة منهم يحملون الجنسية السورية والسابع ليبي)، إلى التحقيق في قضية صنفتها الشرطة بأنها محاولة قتل.

بعد هذا الحادث انتشرت في الانترنت صورة جديدة لكنها مركبة يظهر فيها أنس معضماني كأحد الشبان المتورطين في عملية إضرام النار على المتشرد. ورفضت إدارة فيسبوك طلب المحامي تشان جو بحذف الصورة التي تمت إعادة نشرها من طرف مستخدمي الموقع 500 مرة. وبرر فيسبوك القرار بكون أن الصورة لم تنتهك معايير المجتمع.

واتهم الكثير من مستعملي فيسبوك في تعليقاتهم اللاجئ السوري بارتكابه لجرائم أو هجمات بشكل مستمر. وقال محاميه إنه «لا يجب على أحد قبول القذف في حقه أو اتهامه بالقيام بجرائم مفترضة. وبالتالي طلبنا بإصدار حكم ابتدائي». كما رفع ذات المحامي دعوة قضائية ضد موظف لدى حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي بتهمة إعادة نشر الصورة المركبة.

وعملت إدارة فيسبوك على حذف الأخبار الكاذبة من الموقع حسب طلب المحامي لوجود أدلة دامغة حول عدم تورط الشاب السوري في أي عمل إجرامي، وهو ما اعتبره مقدم الدعوى إجراءا «غير كافي» مطالبا إدارة الموقع على مراقبة أفضل لمحتوى الموقع المتعلق بشخصه

وقال محامي أنس معضم طبقا لموقع دويتشه فيله تعليقا على هذه الصورة: «هنا لم يتم التلميح إلى أن معضماني هو منفذ الاعتداء، لذلك يمكن القول إن هذه الصورة ربما تنطوي على تعبير عن الرأي مسموح به، غير أن المخالفة القانونية هنا هي استخدام الصورة دون موافقة أصحابها». وتابع المحامي تشان-يو يون «إن الشخصيات غير العامة يجب ألا تقبل استخدام صورها الشخصية بشكل سيئ في كافة الأهداف السياسية. ويجب أن تؤخذا موافقة معضماني شخصيا عند استخدام صورته.

وكانت المستشارة آنذاك، وبعيد قرارها بفتح الحدود أمام اللاجئين، قد زارت مركزا لإيواء اللاجئين في برلين. وأعربت عن استعدادها لالتقاط صورة مع اللاجئ. لكن الصورة حُورت فيما بعد وانتشرت في سياقات أخرى غالبا ما كانت تصب في الانتقادات التي وجهت لسياسات المستشارة ميركل فيما يخص موضوع اللاجئين