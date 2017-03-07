﻿عون قائداً للجيش وقهوجي سفيراً… عثمان للأمن الداخلي… وابراهيم باق في الأمن العام

بيروت ـ «القدس العربي»: في استحقاق هو الأبرز لغاية تاريخه ويتعلق بإنجاز تعيينات أمنية، يعقد مجلس الوزراء اللبناني قبل ظهر الأربعاء جلسة في القصر الجمهوري يرأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة جدول اعمال يتضمّن 24 بنداً تـأتي تحت 4 عناوين ابرزها العنوان الاول وهو التعيينات حيث من المتوقع تغيير قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي من المرجح تعيينه سفيراً في إحدى الدول الأوروبية وهو زار امس كلاً من الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وكما بات معلوماً فإن الأسماء المتداولة للتعيين هي على الشكل الآتي: قائد اللواء التاسع في الجيش العميد جوزيف عون قائداً جديداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، العميد خليل يحيى اميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع خلفاً للواء محمد خير، العميد طوني صليبا مديراً عاماً للمديرية العامة لأمن الدولة خلفاً للواء جورج قرعة والعميد سمير سنان نائباً له ، العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء ابراهيم بصبوص، المراقب اول بدري ضاهر مديراً للجمارك مكان المدير الحالي شفيق مرعي.

اما المديرية العامة للامن العام، فان مديرها الحالي اللواء عباس ابراهيم قدّم إستقالته امس منها بصفته العسكرية ليُعيّن اليوم في مجلس الوزراء كمدير عام للأمن العام مجدداً بصفة مدنية.

ولن تشمل التعيينات اليوم حاكم مصرف لبنان نتـيجة عدم الـتوافق بين الرئيـسين عون والـحريري على تبـديل الحاكم الحـالي رياض سـلامة.

كذلك ستكون هناك تعيينات ومناقلات قضائية على الشكل الآتي:

- نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي إلى ملاك القضاء العدلي وتعيين رئيس هذه الهيئة.

- تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي

- تعيين رئيس هيئة القضايا.

- تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

وبسبب انعقاد جلسة مجلس الوزراء تنعقد اللجان النيابية المشتركة عصر اليوم لاستكمال البحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب مع اتجاه لتوحيد جداول الاسماء والكلفة بين الجدول المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والجدولين المقدمين من كل من لجنة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ولجنة النائب جورج عدوان. وتركز البحث في جلسة امس حول بعض الاصلاحات من دون التطرق إلى كل ما يتصل بكلفة السلسلة وشقها المالي.

ووصل النقاش وصل إلى المادة 21 من أصل 41 .اما المواد التي ما زالت عالقة فهي: المادة 2 المتعلقة بالجداول حول عدد الموظفين وكلفتهم، والمفترض أن يقدمها وزير المال علي حسن خليل اليوم. المادة 8 المتعلقة بالدرجات الأربع التي تعطى للموظفين الاداريين، وذلك بسبب طلب ممثل السلك العسكري في اللجنة إعطاء الدرجات للعسكريين. المادة 21 التي ستعاد صياغتها وتتعلق بوقف التوظيف في الادارات العامة والمادة 22 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع التعليمي.

ملاحقة عبد المنعم

وعلى صعيد فضيحة الانترنت غير الشرعي فقد عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة امس لمناسبة مرور سنة على اثارة هذا الملف ، في ظل الكشف عن رفع الرئيس سعد الحريري الغطاء عن رئيس هيئة اوجيرو السابق عبد المنعم يوسف الموضوع بتصرفه وإعطاء الاذن بملاحقته قضائياً بعد الإذن السابق لوزير الاتصالات بطرس حرب. ولفت ان النائب جورج عدوان استغرب عدم منع عبد المنعـم من الـسفر.