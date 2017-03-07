﻿إيقاف إبراهيموفيتش ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف!

لندن – د ب أ: يغيب المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه مانشستر يونايتد بعد العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بالإيقاف ثلاث مباريات للسلوك العنيف. ويأتي قرار الاتحاد بعد توجيهه ضربة برسغ اليد إلى تايرون مينغس مدافع بورنمث خلال مباراة الفريقين السبت الماضي. ولم يشاهد الحكم ومساعدوه الواقعة التي أظهرتها الإعادة التلفزيونية. ويغيب إبراهيموفيتش عن مباريات يونايتد أمام تشلسي في دور الثمانية لكأس الاتحاد وأمام ميدلزبره ووست بروميتش ألبيون في الدوري. وقد يتعرض مينغس لعقوبة أكبر من عقوبة إبراهيموفيتش بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أيضا سلوكه العنيف حيث «داس» على إبراهيموفيتش خلال المباراة نفسها.

الاسباني تشافي يحلم بتدريب برشلونة

الدوحة – الأناضول: أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري الحالي وبرشلونة السابق، عن رغبته في تدريب الفريق الكتالوني في المستقبل القريب. وقال: «تدريب برشلونة، إنه حلم، وأنا في طريقي لتحقيقه». وأضاف: «أسعى لدخول عالم التدريب، لكنني حتى الآن لا أملك رخصة تدريبية، هناك الكثير لأتعلمه وأعرفه عن مسؤولية الإدارة الفنية والتعامل بكوني المسؤول عن الفريق». وختم: «لا أعتقد أنه يمكن أن أخلف لويس إنريكي، فما زال لدي موسم آخر كلاعب مع السد القطري». ويعد تشافي (37 عاما) أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، وقاد منتخب بلاده وبرشلونة، للعديد من الألقاب ولعب لناديين فقط هما برشلونة والسد حاليا. وحقق 8 بطولات دوري إسباني و3 بطولات كأس، و6 سوبر إسباني، و4 بطولات دوري أبطال أوروبا، ولقبين للكأس السوبر الأوروبي، ولقبين لكأس العالم للأندية.

المغرب يرغب في تنظيم مونديال 2026 مع اسبانيا والبرتغال

الرباط – الأناضول: كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، عن رغبة المغرب في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. وأضافت الصحيفة أن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالات مع ملك إسبانيا لبحث مدى إمكانية استضافة الدولتين بجانب البرتغال لمونديال 2026. وأوضحت أن الاقتراح يلقى الدعم الكامل من السويسري جاني انفانتينو رئيس الفيفا، خاصة أنها أول مرة تحتضن ثلاث دول نسخة واحدة. وأشارت الصحيفة إلى أنه من أبرز الأسباب التي دفعت انفانتينو لتبني الفكرة هي استضافة قارتي إفريقيا وأوروبا للبطولة في نسخة واحدة. ولم تحظ المغرب بإستضافة كأس العالم رغم تقدمها بالطلب أربع مرات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006. بينما سبق لإسبانيا استضافة مونديال 1982، ولم تستضفها البرتغال.

السجن 8 أعوام للرئيس السابق لاتحاد الكرة السلفادوري

سان سلفادور – أ ف ب: حكم على الرئيس السابق للاتحاد السلفادوري لكرة القدم رينالدو فاسكيز، الذي كانت الولايات المتحدة طلبت تسلمه في اطار فضيحة الفساد التي ضربت الفيفا، بالسجن 8 أعوام في بلاده. ودين فاسكيز الذي تولى رئاسة اتحاد بلاده بين حزيران/ يونيو 2009 وتموز/ يوليو 2010، بتهمة اختلاس اشتراكات للضمان الاجتماعي تبلغ قيمتها حوالى 400 ألف دولار. ويلاحق فاسكيز أيضا من القضاء الامريكي بشبهات الفساد المرتبطة بالفيفا. وسبق له ان أوقف في كانون الاول/ ديسمبر 2015 وقبلت المحكمة العليا في السلفادور طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، لكن كان يتعين عليه أولا المثول امام قضاء بلاده بسبب مخالفاته في السلفادور.

فيوري بطل العالم السابق سيلاكم بعد شهرين!

لندن – رويترز: قال البريطاني تايسون فيوري بطل العالم السابق في وزن الثقيل إنه سيعود أمام منافس لم يحدده في مايو/ ايار المقبل رغم أنه موقوف مؤقتا من ممارسة اللعبة. وكتب عبر «تويتر»: «أنباء عاجلة. عودة فيوري. في 13 مايو… وجاري العمل على اختيار المنافس… سيتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.» ولم يخض الملاكم البالغ 28 عاما أي نزال منذ الفوز على الاوكراني فلاديمير كليتشكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وانسحب مرتين من مواجهة المنافس نفسه. وكشف أنه يسعى للحصول على مساعدة طبية بعدما أخبر مجلة «رولينغ ستونز» إنه كان يتعاطى الكوكايين للتخلص من الاكتئاب. وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد البريطاني للملاكمة بعدها ايقاف رخصة فيوري في انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

الزمالك يرفض علاج مدافعه مجدي في ألمانيا

القاهرة – د ب أ: رفض نادي الزمالك المصري سفر محمد مجدي مدافع الفريق إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، بناء على رؤية طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، الذي أخطر مسؤولي النادي بأن مجدي، لا يحتاج للسفر إلى ألمانيا وسيتم علاجه في القاهرة بشكل طبيعي للغاية في الفترة المقبلة. وسيتجه مجدي، الذي لم يلعب أي مباراة منذ انتقاله بداية الموسم من المصري البورسعيدي، إلى مقر النادي للخضوع لفحص طبي شامل وتحديد البرنامج العلاجي .