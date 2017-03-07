﻿ليونارد يقود سبيرز إلى التفوق على روكتس

واشنطن – رويترز: أحرز كوهي ليونارد رمية ثلاثية وهو غير متزن ثم ركض ليمنع محاولة من جيمس هاردن في الجانب الآخر من الملعب، ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 112-110 على هيوستن روكتس في للمحترفين.

وبعدما تقدم روكتس 108-107 مع تبقي 39 ثانية على النهاية بفضل رمية حرة من هاردن سجل ليونارد ثلاثيته من الجهة اليسرى ليمنح سبيرز المقدمة بواقع 110-108. وبعد التصدي لمحاولة هاردن سجل ليونارد من رميتين حرتين قبل 14.5 ثانية على النهاية ليحسم ثامن انتصار على التوالي لصالح سبيرز وينهي اللقاء محرزا 39 نقطة. وأضاف توني باركر 19 نقطة مع سبيرز، بينما سجل لاماركوس ألدريدج 15 نقطة. وأحرز هاردن 39 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة. وشارك اندريه ايغودالا كبديل ليحرز 24 نقطة ويقود غولدن ستيت واريورز لانتفاضة في الربع الثاني منحته الفوز 119-111 على أتلانتا هوكس. وسجل ستيفن كاري 24 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة وأضاف كلاي طومسون 13 نقطة ودريموند غرين 12 نقطة. وتألق ديون ويترز أمام فريقه القديم مسجلا 29 نقطة ليساعد ميامي هيت على الفوز 106-98 على كليفلاند كافاليرز حامل اللقب. وفقد كافاليرز لاعبه الجديد آندرو بوغوت بعد إصابته عقب مرور 58 ثانية فقط من مشاركته الأولى. وفاز يوتا جاز 88-83 على نيو أورلينز بيليكانز بفضل 23 نقطة من جوردن هايوارد وتغلب ديترويت بيستونز 109-95 على شيكاغو بولز. كما تفوق تشارلوت هورنتس على انديانا بيسرز 100-88 وحقق بروكلين نيتس فوزه الثاني فقط في 20 مباراة بعدما هزم ممفيس غريزليز 122-109.