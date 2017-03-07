﻿كويفاس يتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي

ساو باولو – د ب أ: نجح الأوروغواني بابلو كويفاس في التتويج للمرة الثالثة على التوالي بلقب بطولة ساو باولو البرازيلية للتنس، إثر تغلبه على الأسباني البرت راموس فينيولاس في مباراة مثيرة، تقرر تأجيلها بسبب الأمطار.

وفاز كويفاس، المصنف 33 عالميا والثالث في البطولة البرازيلية، 6/7 (3/7) و6/4 و6/4 على فينيولاس، في نهائي البطولة، التي أقيمت على الملاعب الرملية. وكان كويفاس متأخرا في النتيجة عندما أتخذ قرار تأجيل المباراة لوقت لاحق، ولكنه نجح في العودة بقوة وحسم اللقب لصالحه. وتقرر تأجيل المباراة الأحد (بتوقيت البرازيل) بسبب عاصفة قوية ضربت مدينة ساو باولو، في الوقت، الذي كان التعادل يسيطر فيه على نتيجة المجموعة الثانية بين اللاعبين (3/3)، بعدما حسم الأسباني نتيجة المجموعة الأولى في شوط كسر التعادل. وتمكن كويفاس بهذا الفوز من حصد اللقب الثالث له على التوالي في ساو باولو، بعد مباراة امتد لثلاث ساعات تقريبا. وحصد كويفاس ستة ألقاب طوال مسيرته، ثلاثة منها في بطولة ساو باولو. وحرمت الهزيمة الأسباني (29 عاما)، المصنف 24 عالميا، من التتويج بلقبه الثاني في مسيرته، بعدما حقق اللقب الأول في 2016 في بطولة باشتاد السويدية. وكان رافايل نادال آخر اللاعبين الأسبان تتويجاً بلقب ساو باولو في 2013. وتلعب بطولة ساو باولو ذات الـ250 نقطة على الأراضي الرملية ويبلغ مجموع جوائزها 455 ألف دولار.