﻿الدوري الاسباني: خطأ فادح من الحارس يكلف أشبيلية رغم تألقه

مدريد – رويترز: ارتكب سيرجيو ريكو حارس أشبيلية خطأ فادحا قبل أن ينقذ فرصتين خطيرتين قرب النهاية ليتعادل فريقه 1-1 مع ألافيس، ويبتعد عن صراع صدارة الدوري الإسباني.

وتقدم فريق المدرب خورخي سامباولي بهدف سجله وسام بن يدر في الدقيقة 23، لكن ألكسندر كاتاي تعادل قبل 15 دقيقة على النهاية بعدما فشل الحارس ريكو في التعامل مع تمريرة أوسكار روميرو. وأطلق فيسنتي إيبورا قائد أشبيلية تسديدة قوية فوق العارضة بقليل، لكن ألافيس كان على أعتاب تحقيق الانتصار قبل أن يتصدى الحارس ريكو لركلة حرة صعبة نفذها كاتاي. وتألق ريكو مرة أخرى ومنع ديفرسون من التسجيل قبل أربع دقائق من النهاية بعدما ابتعد لاعب آلافيس عن الرقابة وحاول التسجيل. ويتأخر أشبيلية الثالث بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر بعد خوض 26 مباراة، وبثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، بينما بقي ألافيس بالمركز الـ11. وردا على سؤال بشأن الخطأ المرتكب قال ريكو: «كان التحرك غير محظوظ لنا. ستستمر مثل هذه الأمور وسنواصل الكفاح ولن نيأس حتى نهاية الدوري.» وأضاف: «أي نقط نحصل عليها خارج أرضنا ستكون جيدة. لن نتوقف حتى نهاية الدوري.» ونفى سامباولي أن يكون أشبيلية يعاني بدنيا، رغم أن ألافيس بدا أكثر جاهزية ولياقة في الشوط الثاني. وقال سامباولي، الذي فاز فريقه 2-1 على ليستر في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وسيخوض لقاء الإياب الأسبوع المقبل، إن أشبيلية «كان على نفس المستوى من اللياقة البدنية مع باقي المنافسين خلال منافسات البطولتين».