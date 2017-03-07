﻿الدوري الإنكليزي: تشلسي يهزم وستهام في عقر داره ويعزز صدارته

لندن – د ب أ: قطع تشلسي خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإنكليزي وتغلب على مضيفه وستهام 1/2 في المرحلة السابعة والعشرين.

وتقدم البلجيكي ادين هازارد بهدف لتشلسي في الدقيقة 25 ثم أضاف المهاجم الإسباني دييغو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 50، وسجل الأرجنتيني مانويل لانزيني الهدف الوحيد لوستهام في الدقيقة 93. وعزز تشلسي موقعه في الصدارة برصيد 66 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام الثاني وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث. وتجمد رصيد وستهام عند 33 نقطة ليبقى في المركز الحادي عشر. وسجل كوستا الهدف الـ17 له في الموسم الحالي ليقتسم المركز الثالث في قائمة الهدافين مع التشيلي اليكسيس سانشيز نجم ارسنال، كما سجل كوستا الهدف رقم 49 خلال 79 مباراة في الدوري الإنكليزي. ويتصدر هاري كاين مهاجم توتنهام قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا، يليه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف إيفرتون في المركز الثاني برصيد 18 هدفا. وحقق تشلسي فوزه الـ21 في الموسم الحالي مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم. ويملك تشلسي ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة، حيث سجل 57 هدفا بفارق هدف واحد عن ليفربول، فيما يملك الفريق أقوى خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 20 مرة في 27 مباراة متساويا مع توتنهام.