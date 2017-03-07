﻿دي ماريا… كابوس يطارد برشلونة مجدداً

مدريد – د ب أ: قبل ثلاثة أسابيع، سجل الجناح الأرجنتيني آنخل دي ماريا هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى فوز ساحق 4/صفر على برشلونة الأسباني في استاد «بارك دو برنس» في العاصمة الفرنسية باريس.

والآن، ستكون معظم الأضواء مسلطة على دي ماريا مع عودته إلى استاد «كامب نو» في برشلونة اليوم، حيث يقود سان جيرمان في مباراة الإياب ليمثل مجددا الكابوس لبرشلونة الذي عانى من أهداف هذا النجم الأرجنتيني في الماضي. وسبق لدي ماريا أن وجه لدغاته لبرشلونة مرتين عندما كان لاعبا في ريال مدريد، لكن لدغته الجديدة قد تصبح الأقوى والأكثر تأثيرا في برشلونة حيث يستطيع نجم التانغو الأرجنتيني قيادة فريقه للإطاحة ببرشلونة من دوري الأبطال، لتكون المرة الثالثة التي يضرب فيها دي ماريا طموحات برشلونة. وفي 23 آب/ أغسطس 2012، سجل دي ماريا الهدف الثاني للريال في الدقيقة 85 من مباراة الذهاب بالكأس السوبر الأسباني ليقلص تفوق برشلونة الذي فاز في هذه المباراة 3/2 .وكان لهذا الهدف دور بارز في فوز الريال باللقب في بداية موسم 2012/2013 حيث تغلب الريال على برشلونة 2/1 في مباراة الإياب بمدريد. وبعدها بأقل من عامين، سجل دي ماريا الهدف الأول للريال ليقوده إلى فوز ثمين 2/1 على برشلونة في المباراة النهائية لكأس أسبانيا ليتوج الريال باللقب في 16 نيسان/ أبريل 2014 .ومع نجاح دي ماريا في تسجيل هدفين في الذهاب بالمواجهة الحالية، سيكون للهدفين دور بارز في الإطاحة ببرشلونة مبكرا من دوري الأبطال إذا استكمل سان جيرمان المفاجأة من خلال مباراة الإياب. ورغم وجود العديد من النجوم في سان جيرمان ، يضع برشلونة حسابات خاصة للنجم الأرجنتيني الذي يطمح إلى الفوز مع سان جيرمان بدوري الأبطال، علما أنه لعب دورا بارزا في فوز الريال بلقب البطولة نفسها في 2014 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي كان اللقب العاشر للريال قبل أن يفوز بلقبه الحادي عشر الموسم الماضي.

وترك دي ماريا (29 عاما) بصمة جيدة مع معظم الأندية التي لعب لها، لكن البصمة الأوضح كانت مع الريال الذي قضى في صفوفه أربعة مواسم خاض خلالها 190 مباراة وسجل فيها 36 هدفا. ورغم تألق دي ماريا في معظم الفترات مع الريال، كانت انتقادات مدربه جوزيه مورينيو في وسط موسم 2012/2013 إضافة لما أشار إليه اللاعب نفسه لاحقا بأن علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي لم تكن على ما يرام، كان ضمن الأسباب التي دفعته للرحيل، علما أن اللاعب أشار سابقا إلى رغبته في الاستمرار مع الريال حتى نهاية مسيرته. وبعد تألقه مع الريال في موسم 2013/2014، قدم دي ماريا عروضا رائعة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وساهم بقدر هائل في بلوغ المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني، لكنه لم يشارك في النهائي الذي خسره التانغو صفر/1 بسبب الإصابة. ودفع هذا المستوى الرائع مسؤولي مانشستر يونايتد لتقديم عرض مغر إلى الريال لضم اللاعب مقابل نحو 60 مليون جنيه استرليني، قبل انتقاله في بداية الموسم التالي 2015/2016 إلى سان جيرمان مقابل 44 مليون استرليني. وفي الموسم الماضي، ترك دي ماريا بصمة رائعة مع سان جيرمان، حيث سجل 15 هدفا في 45 مباراة خاضها مع الفريق كما صنع العديد من الأهداف لتكون شهادة نجاح رائعة له في موسمه الأول بفرنسا. وواصل دي ماريا تألقه مع سان جيرمان في الموسم الحالي وسجل حتى الآن ثمانية أهداف في 31 مباراة، لكن أغلى هذه الأهداف بالطبع كانت الثنائية التي هز بها شباك برشلونة قبل ثلاثة أسابيع. وعقب مباراة الذهاب بين الفريقين، علقت صحيفة «سبورت» الأسبانية الرياضية على تألق دي ماريا، وذكرت في عنوانها «دي ماريا، كابوس لبرشلونة»، في إشارة إلى أن بصمته في مباراة الذهاب لا تقتصر على الهدفين، وانما تمتد إلى العرض القوي والرائع الذي وضع سان جيرمان على أعتاب دور الثمانية.