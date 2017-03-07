﻿نسرين طافش تستعد لغناء الراي الجزائري قريباً

دمشق – «القدس العربي»: تستعد الفنانة نسرين طافش للتحضير لألبومها الغنائي الأول بعد إطلاقها أغنية «متغير عليي» بطريقة الفيديو كليب، إخراج سعيد الماروق وكلمات وألحان إياد الريماوي.

وأعلنت أن الألبوم سيتضمن أغنية راي جزائرية إلى جانب حوالي العشر أغنيات، حيث ستحرص على تقديم عدة لهجات فنية غنائية.

وعلى صعيد آخر، تقوم طافش في الوقت الحالي بتصوير مسلسل «شوق» إخراج رشا شربتجي، تأليف حازم سليمان، وتلعب الشخصية الرئيسية، وهي إنسانة حرة من الخارج وعفوية تعبر عن آرائها، مثقفة وتحب القراءة ولديها فضول وحب المعرفة الدائمة، يطرأ على حياتها حدث معين يغيّر مسار كل الأمور.