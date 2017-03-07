﻿مراهق ألماني يبث على الإنترنت مقطعا يتباهى فيه بطعن طفل حتى الموت

برلين ـ أ ف ب: أطلقت الشرطة الألمانية الثلاثاء عمليات بحث عن مراهق في التاسعة عشرة من العمر بعد انتشار مقطع مصور على الإنترنت يظهر فيه وهو يتباهى بطعن طفل في التاسعة حتى الموت، عثر على جثته الإثنين.

وكان مستخدمون للإنترنت أبلغوا الشرطة بهذا المقطع، ثم عثر المحققون على جثة الطفل في قبو منزل الشاب في هيرنه غرب ألمانيا مساء الاثنين. وسرعان ما أطلقت الشرطة عمليات بحث عن الشاب، مستعينة بمروحيات وكلاب مدربة، ثم أصدرت الثلاثاء بلاغ البحث عنه، وهو يدعى مرسيل هيسه.

وتبين أنه عاطل عن العمل، وأنه قليل الاختلاط الاجتماعي، وحذرت الشرطة من أنه قد يكون ذا سلوك عنيف. وقال متحدث باسم الشرطة إن الشاب يقيم قرب منزل الضحية. وقال رئيس بلدية المدينة فرانك دودا «نحن مذهولون ومصدومون، ونشارك عائلة الضحية ألمها».