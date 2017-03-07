﻿تراجع مستمر في مواليد إيطاليا

روما ـ أ ف ب: سجلت إيطاليا تراجعاً في أعداد المواليد الجدد إذ بلغ معدل الولادات في 2016 أدنى مستوياته مع ارتفاع مطرد في اعمار السكان، على ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء (إيستات). ففي 2016، شهدت إيطاليا 474 ألف ولادة أي أقل باثني عشر ألف ولادة مقارنة مع العام السابق (-2.4 ٪). وشهد معدل الخصوبة تراجعا إلى 1.34 للسنة السادسة على التوالي.

ومع تراجع عدد الولادات، تشهد التركيبة السكانية الإيطالية شيخوخة مطردة إذ أن ما يقرب من ربع الإيطاليين (22.3 ٪) هم فوق سن الخامسة والستين، بحسب تقرير معهد «إيستات». وبلغ معدل أعمار الإيطاليين 44.9 سنة، أي أكثر بشهرين من المعدل لسنة 2016.

وعلقت «كوداكونس» أبرز منظمات الدفاع عن المستهلكين في إيطاليا على هذه الأرقام معتبرة أن التراجع الجديد في معدل الولادات يأتي نتيجة «الصعوبات والغموض في المجال الاقتصادي بالنسبة للعائلات الإيطالية».

واشار رئيس المنظمة كارلو ريينسي إلى أن هذه النتائج «تزيد الصعوبات المتصلة بتربية أطفال بالنسبة للعائلات» مقدراً «الكلفة» السنوية لتربية طفل صغير بحوالى 10 آلاف يورو. وأمام هذا الارتفاع في التكلفة، تسجل قدرة العائلات الشرائية تراجعاً «ما يجعل من المستحيل بالنسبة لجزء كبير من السكان تأمين نفقات متصلة بولادة طفل» حسب ريينسي. وتعتبر إيطاليا مع اسبانيا وألمانيا من البلدان الأوروبية التي تسجل أدنى معدلات الولادات.