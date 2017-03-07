﻿نساء الفراعنة حظين بمساواة كاملة مع الرجال

الأقصر(مصر) ـ د ب أ: يَحِلُ في الثامن من شهر آذار/مارس في كل عام، اليوم العالمي للمرأة، وفي هذا اليوم، يدور الحديث عن حقوق المرأة، وطموحاتها وأحلامها، وما يعوق مسيرة تقدمها، لكن المدهش، كما يروي كثير من علماء المصريات، أن الفراعنة، سبقوا بلدان أوروبا، والكثير من الحضارات في منح المرأة حقوقها كافة، قبيل آلاف السنين.

فعلى الرغم من ذلك التاريخ الطويل، الذي يفصلنا عن عصور الفراعنة، والحياة اليومية لقدماء المصريين، وبرغم ما يُقَالُ اليوم، عن حرية المرأة، وعن حقوقها، فإن أمام نساء العالم المعاصر، رحلة قد تطول من الكفاح لنيل ما نالته المرأة في مصر القديمة، من حقوق وما وصلت إليه من مكانة اجتماعية، ومن مساواة بين الرجل والمرأة، ربما لايزال حلماً يداعب خيال كثير من النساء، في بلدان العالم المتحضر اليوم.

ويكفي المرأة الفرعونية فخراً، أنها كانت ربة تُعبد، وملكة تحكم، وقاضية تفصل بين المتخاصمين، وامرأة عاملة وصانعة ماهرة، في حرف ومهن ربما صارت كثيراً منها اليوم، حكراً على الرجال فقط.

يقول الباحث والأثري المصري، سلطان عيد المدير العام الأسبق لآثار الأقصر ومصر العليا إنه بخلاف أي حضارة أخرى، فقد حظيت النساء في مصر الفرعونية، بالمساواة الكاملة مع الرجال وتمتعن باحترام كبير، وكان الوضع الاجتماعي لكل شخص يحدد من خلال خبراته وعلمه دون النظر لنوع الجنس. ولفت إلى أن نساء مصر القديمة تمتعن بقدر أكبر من الحرية والحقوق والامتيازات، قياساً بحضارات أخرى.

ويضيف سلطان أن عدم احترام النساء يعتبر أمراً مخالفاً لتعاليم الأديان في مصر القديمة، لافتاً إلى أن المرأة الفرعونية تمتعت بالعديد من الحقوق القانونية، مثل المشاركة في التعاملات المالية، وامتلاك الأراضي والعقارات، وصياغة التسويات القانونية، والشهادة أمام قضاة المحاكم، ورفع الدعاوى القضائية ضد أشخاص آخرين، وتمثيل أنفسهن في المنازعات القانونية، دون الحاجة لحضور زوج أو أخ أو قريب. وعملت المرأة في مصر القديمة، وزيرة وقاضية ومستشارة للمك، وعملت خبازة ونساجة وطبيبة وكاتبة وكبيرة للكهنة ايضاً.

كما يقول الباحث والأثري المصري علي رضا إن الفتاة في مصر القديمة تمتعت بحق اختيار الزوج، وعرفت عقد الزواج الذي يحفظ لها حقوقها، وأنه على الرغم من أن الطلاق لم يكن شائعاً في مصر القديمة، إلا أنه في حال حدوثه، كانت تحتفظ الزوجة المطلقة، بما كانت تملكه عند زواجها، بالإضافة لثلث العقارات والممتلكات المشتركة مع الزوج أثناء فترة الزواج، أما حضانة الأبناء فكانت للأم، وبعد الطلاق يصبح الزوجان حرين، ولكل منهما الحق في الزواج ثانية. ويشير إلى أنه في حالة وفاة الزوج، كان من حق الزوجة أن ترث ثلثي أملاكهما المشتركة، ويقسم الثلث الباقي بين الأبناء، يليهم أشقاء الزوج المتوفى.

ومن الطريف، كما يقول الباحث رضا، إنه كان يجوز للزوج في مصر القديمة، أن يتبنى زوجته كابنة له، حتى ترث نصيباً أكبر من تركته، وتحصل على حقها كزوجة وحقها كابنة أيضاً. ويشير إلى أن الأنثى في مصر القديمة ربَةً تُعبدُ، مثل «عنقت» إلهة المياه، التي اتخذت من الغزال حيواناً مقدساً لها، وكانت تتجلى وهي ترتدى تاجاً من الريش، أو الحطب فوق رأسها، وكانت تعرف أيضاً باسم الحاضنة، حيث كانت تحتضن النيل. وهناك الإلهة إيزيس، زوجة وشقيقة اوزيريس، وكانت من أهم الربات التي تُعبد في مصر القديمة، وواحدة من أربع ربات للموتى، وكانت أيضاً سيدة السحر وحامية الأطفال. والإلهة « واجت « أي السيدة الخضراء، والإلهة الكوبرا، زوجة حابي إله النيل، وحامية ملوك الوجه البحري.

تقول الباحثة والأثرية المصرية، منى فتحي، إن المرأة في مصر الفرعونية، حظيت بما لم تحظ به النساء في كثير من حضارات العالم، وأن ملكات مصريات عدة حكمن مصر القديمة، مستقلات عن أزواجهن، وكثيرات حملن لقب أميرات، وحمل من تزوجهن من الرجال لقب ملك، وكانت هناك الملكة الزوجة، التي كانت تتولى إدارة قصر الملك، وبعضهن حصلن على سلطات في إدارة شؤون الدولة.