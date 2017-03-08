الصين تدعو إلى تعليق برنامج كوريا الشمالية النووي ووقف المناورات العسكرية الأمريكية

بكين- أ ف ب- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي كوريا الشمالية الأربعاء إلى تعليق برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى وقف مناوراتها العسكرية في كوريا الجنوبية، لـ”نزع فتيل الأزمة” في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال مؤتمر صحافي في بكين، حذر وانغ من “تصادم” في كوريا بين “قطارين يسرعان في وجه بعضهما، من دون أن يفسح أحدهما مجالا للآخر”.

وقال الوزير الصيني “بهدف نزع فتيل الأزمة الوشيكة في شبه الجزيرة (الكورية)، فإن الصين تقترح بأن تقوم بداية (كوريا الشمالية) بتعليق برنامجيها النووي والباليستي، في مقابل وقف المناورات العسكرية العالية المستوى للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية” التي بدأت الأسبوع الماضي.

وأوضح وانغ أن ذلك من شأنه أن “يجمع الأطراف إلى طاولة مفاوضات”.

وتأتي تصريحات وانغ بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية أربعة صواريخ باليستية سقطت ثلاثة منها في المياه اليابانية.

وأعلنت بيونغ يانغ الثلاثاء أن عملية إطلاق الصواريخ البالستية كانت تدريبا على ضرب القواعد الاميركية في اليابان.

وفي موازاة ذلك، بدأ الجيش الأميركي بنشر منظومة “ثاد” الدفاعية المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية لحمايتها من اي هجوم من الشمال، بحسب ما أعلنت القيادة الأميركية في المحيط الهادئ.

وتعتبر الصين أن منظومة “ثاد” الدفاعية والرادار القوي الذي تتضمنه يحدان من فعالية أنظمتها الصاروخية. وتعهدت بكين الثلاثاء الدفاع “بحزم” عن مصالحها الأمنية.