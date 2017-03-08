واشنطن تتطلع إلى إحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية

الأمم المتحدة- أ ف ب- تطرقت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى إحياء مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وذلك خلال أول لقاء لها مع المبعوث الفلسطيني في المنظمة الثلاثاء.

وبعيد لقائها مع السفير رياض منصور، كتبت هايلي على تويتر أن على الفلسطينيين “لقاء الإسرائيليين في مفاوضات مباشرة، بدلا من انتظار نتائج من الأمم المتحدة لا يمكن أن يتم التوصل إليها إلا بين الطرفين”.

من جهته، قال منصور لوكالة فرانس برس إنه خلال اللقاء الذي استمر 45 دقيقة، “أظهرت (هايلي) الرغبة في رؤية الطرفين يستأنفان المفاوضات”، وأن الولايات المتحدة كانت تفكر في إحياء المحادثات.

وأضاف منصور “لا أعرف على أي مستوى يريدون القيام بذلك، ولكن عندما نتلقى طلبا بهذا الخصوص سنرد بشكل مناسب”.

وعملية السلام متوقفة منذ نيسان/ أبريل 2014 وفشل المحاولة الأخيرة لتقريب وجهات النظر من قبل وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري.

وأضافت هايلي على تويتر “الولايات المتحدة تدعم عملية سلام حقيقية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

وأشار منصور إلى أن لقاءه مع الدبلوماسية الأمريكية كانت “وديا”، وأنه وافق على مواصلة مناقشاتهما.

ونفت هايلي أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة قد تخلت تماما عن فكرة حل الدولتين.

وقالت في ختام اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط “نحن نؤيد تماما حل الدولتين، ولكننا نعتقد أيضا بوجود بدائل”.

ومن المفترض أن ينعقد مجلس الأمن حول عملية السلام في الشرق الأوسط في 24 آذار/ مارس الحالي.