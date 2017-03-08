انفجار واطلاق نار في هجوم ما زال جاريا على المستشفى العسكري في كابول

كابول- أ ف ب- اعلنت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس أن هجوما ما زال جاريا صباح الاربعاء على المستشفى العسكري في كابول الذي يتسع لـ400 مريض، موضحين ان عددا من المهاجمين يتحصنون في داخله.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الافغانية الجنرال دولت وزيري إن “مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم ونعرف ان عددا من المهاجمين دخلوا اليه”.

وذكر صحافيو وكالة فرانس برس انه سمع اولا اطلاق نار ثم دوي انفجار حوالى الساعة 09,10 (04,40 ت غ).

وقال مصدر امني لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان “انتحاريا فجر شحنته امام المستشفى العسكري. بعد ذلك دخل عدد من المهاجمين الى المستشفى وما زالوا في داخله”.

وكتب طبيب في المستشفى على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “دخل المهاجمون الى المستشفى، صلوا من اجلنا”.

ولم تعلن اي حصيلة للضحايا.