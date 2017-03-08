مقتل جندي سعودي إثر تعرضه لإطلاق نار في هجوم مسلح شرقي المملكة

الأناضول- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، مقتل أحد جنودها، إثر تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول، في هجوم مسلح بمحافظة القطيف (ذات الأغلبية الشيعية) شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه “مساء الثلاثاء، وعند مغادرة الجندي أول بشرطة القطيف موسى دخيل الله الشراري، من مركز شرطة تاروت “القديم” بمحافظة القطيف بسيارته الخاصة، تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول”.

وبين أنه نتج عن إطلاق النار “استشهاد” الجندي.

وأشار إلى أن “الجهات المختصة بالشرطة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية، وتحديد دوافعها”.

وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصًا محافظتي القطيف والدمام، عدة هجمات في الآونة الأخيرة استهدفت رجال الأمن.